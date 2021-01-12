Научный совет предлагает восстановить контактное обучение во всех школах с 25 января

По словам Лутсар, во вторник на встрече с членами правительства научный совет предложит кабмину принять такое решение, пишет rus.err.ee.

С 11 января в 13 уездах Эстонии разрешено восстановить контактное обучение на всех ступенях общеобразовательной школы, в профессиональных учебных заведениях и университетах.

Данное решение правительства не касается только учебных заведений Харьюского и Ида-Вируского уездов. В этих регионах за парты разрешено сесть ученикам с 1-го по 4-й, а также 9-х и 12-х классов. Все остальные по-прежнему должны будут учиться дистанционно.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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