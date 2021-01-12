Научный совет предлагает восстановить контактное обучение во всех школах с 25 января

Научный совет рекомендует правительству восстановить контактное обучение в школах по всей Эстонии с 25 января, заявила руководитель научного совета, профессор Ирья Лутсар.
По словам Лутсар, во вторник на встрече с членами правительства научный совет предложит кабмину принять такое решение, пишет rus.err.ee.
С 11 января в 13 уездах Эстонии разрешено восстановить контактное обучение на всех ступенях общеобразовательной школы, в профессиональных учебных заведениях и университетах.
Данное решение правительства не касается только учебных заведений Харьюского и Ида-Вируского уездов. В этих регионах за парты разрешено сесть ученикам с 1-го по 4-й, а также 9-х и 12-х классов. Все остальные по-прежнему должны будут учиться дистанционно.
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