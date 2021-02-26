Научный совет обнародовал свои рекомендации правительству. Предлагались более жесткие ограничения

Предложения были следующие:

1. Ограничить численность участников как общественных, так и частных собраний — в них не должно быть более шести человек (за исключением семей).

2. Отменить проведение всех мероприятий (в закрытых помещениях и под открытым небом).

3. Закрыть развлекательные и культурные учреждения (ночные клубы, казино, кинотеатры, театры, концертные площадки).

4. Закрыть торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, банков, пунктов врачебной помощи, бензозаправок и других экстренных услуг.

5. Закрыть спортивные клубы.

6. Ограничить время работы предприятий общественного питания максимально до 18.

7. Перевести на удаленную работу всех, кого возможно.

8. Перевести после весенних каникул основное, среднее, профессиональное и высшее образование на две недели на дистанционное обучение.

9. На тот же период перевести на дистанционное обучение детское и взрослое образование по интересам, а также образование для взрослых.

10. Потребовать от всех прибывающих в страну проведения теста SARS-CoV-2 RNA, чтобы быстро выявить новые штаммы вируса.

11. Улучшить коммуникацию, касающуюся действующих ограничений, рекомендаций и их целей.

12. Усилить контроль за исполнением действующих правил, привлекая к этому и частный сектор.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!