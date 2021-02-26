26.02.2021, 14:55

Научный совет обнародовал свои рекомендации правительству. Предлагались более жесткие ограничения

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Научный совет обнародовал свои рекомендации правительству. Предлагались более жесткие ограничения
Foto: Kiur Kaasik

Научный совет, консультирующий правительство по вопросам COVID-19, опубликовал сделанные на этой неделе правительству предложения по ужесточению ограничений. К примеру, предлагалось закрыть в основном торговые центры, а также ввести ограничения численности участников собраний — не более шести человек.

Предложения были следующие:

1. Ограничить численность участников как общественных, так и частных собраний — в них не должно быть более шести человек (за исключением семей).

2. Отменить проведение всех мероприятий (в закрытых помещениях и под открытым небом).

3. Закрыть развлекательные и культурные учреждения (ночные клубы, казино, кинотеатры, театры, концертные площадки).

4. Закрыть торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, банков, пунктов врачебной помощи, бензозаправок и других экстренных услуг.

5. Закрыть спортивные клубы.

6. Ограничить время работы предприятий общественного питания максимально до 18.

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7. Перевести на удаленную работу всех, кого возможно.

8. Перевести после весенних каникул основное, среднее, профессиональное и высшее образование на две недели на дистанционное обучение.

9. На тот же период перевести на дистанционное обучение детское и взрослое образование по интересам, а также образование для взрослых.

10. Потребовать от всех прибывающих в страну проведения теста SARS-CoV-2 RNA, чтобы быстро выявить новые штаммы вируса.

11. Улучшить коммуникацию, касающуюся действующих ограничений, рекомендаций и их целей.

12. Усилить контроль за исполнением действующих правил, привлекая к этому и частный сектор.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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