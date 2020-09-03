Научный совет дал ориентировку: когда потребуется ограничить в Таллинне ночную продажу алкоголя

Руководимый профессором вирусологии Ирьей Лутсар научный совет рекомендует правительству дифференцированный подход: в больших городах, как Таллинн и Тарту нужно ограничивать ночную продажу алкоголя лишь в том случае, если кумулятивная заболеваемость составляет более 16 случаев на 100 000 жителей, а в других регионах — если кумулятивная заболеваемость составляет более 25 случаев на 100 000 жителей.

Сейчас в Таллинне показатель — чуть меньше 16 случаев на 100 000 жителей.

По рекомендации научного совета, период действия ограничения должен быть 30 дней, или два инкубационных периода вируса.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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