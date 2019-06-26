Научный руководитель Эльмара Вахера не считает его магистерскую работу плагиатом
Ильмар Сельге, член рабочей группы по вопросам плагиата Таллиннского университета и научный руководитель главы полиции Эльмара Вахера, проанализировал спорные места в магистерской работе Вахера и пришел к выводу, что подозрения в плагиате не имеют основания.
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