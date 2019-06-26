Научный руководитель Эльмара Вахера не считает его магистерскую работу плагиатом

Ранее Eesti Ekspress писал, что в большей своей части магистерская работа главы Департамента полиции Эстонии Эльмара Вахера представляет собой плагиат. Аналитик и эксперт по плагиату Прийт Пярнапуу, который был привлечен к исследованию работы, сказал изданию, что отсутствие ссылок выглядит как осознанный выбор.

Сельге же посчитал, что подозрения в плагиате не обоснованы. Хотя во многих случаях Вахер не указал ссылки, но это была, например, всем известная информация, которая не требует непременной ссылки, или закон, который нельзя сплагиировать.