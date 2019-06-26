26.06.2019, 17:30

Научный руководитель Эльмара Вахера не считает его магистерскую работу плагиатом


rus.delfi.ee
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Научный руководитель Эльмара Вахера не считает его магистерскую работу плагиатом
Foto: Madis Veltman

Ильмар Сельге, член рабочей группы по вопросам плагиата Таллиннского университета и научный руководитель главы полиции Эльмара Вахера, проанализировал спорные места в магистерской работе Вахера и пришел к выводу, что подозрения в плагиате не имеют основания.

Ранее Eesti Ekspress писал, что в большей своей части магистерская работа главы Департамента полиции Эстонии Эльмара Вахера представляет собой плагиат. Аналитик и эксперт по плагиату Прийт Пярнапуу, который был привлечен к исследованию работы, сказал изданию, что отсутствие ссылок выглядит как осознанный выбор.

Сельге же посчитал, что подозрения в плагиате не обоснованы. Хотя во многих случаях Вахер не указал ссылки, но это была, например, всем известная информация, которая не требует непременной ссылки, или закон, который нельзя сплагиировать.

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