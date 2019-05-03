03.05.2019, 10:10

Научная фантастика по-парламентски: Март Хельме указал на дар Кальюлайд путешествовать во времени

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 11
Научная фантастика по-парламентски: Март Хельме указал на дар Кальюлайд путешествовать во времени
фото иллюстративноеRobert Grant

По мнению нового министра внутренних дел Эстонской Республики, в последние дни в Эстонии произошел небывалый технологический прорыв, от которого выиграет аж целый мир.

Председатель EKRE министр внутренних дел Март Хельме вчера на первой правительственной пресс-конференции раскритиковал поведение президента Керсти Кальюлайд в отношении уже экс-министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика. А именно: она вышла из зала в момент его вступления в должность.

Как объяснил Хельме, президент просто прочла статью Ekspress и разнервничалась. ”Она не вела себя адекватно. Она вела себя как обычная женщина, которую одна статья вывела из себя”, — сказал Хельме.

Ekspress в тот день действительно опубликовал статью о Марти Куузике („Marti Kuusiku suur saladus: peretuttavad räägivad, et uus minister on väga vägivaldne ja on kahel korral purustanud oma naise käeluu"), но опубликована она была после вступления Куузика в должность и после вышеописанной реакции президента.

Delfi опубликовал фото уходящей президента в понедельник в 15:26. История о министре Куузике вышла на сайте в 15:38.

Так, путешествие во времени — единственная возможность, как глава государства отреагировала на статью до того, как прочесть ее. То есть президент должна была ”полететь” в будущее, прочесть статью, разнервничаться, ”прилететь” опять в прошлое и сохранить в нем нервное напряжение.

Путешествие во времени — одна из давних и самых больших ”мечт” всего человечества!

Каким образом был осуществлен данный научный прорыв — остается загадкой. Есть предположение, что тут замешаны устройства и технологии, изобретенные в т.н. Глубинном государстве.

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