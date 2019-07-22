Научиться предвидеть опасные ситуации. У эстонских спасателей растет смена
Сегодня в Пылвамаа стартовал 18 по счету молодежный лагерь пожарно-спасательной тематики, куда собралось более 200 ребят в в возрасте от 7 до 15 лет. В течении недели молодые люди пополнят свои знания в области безопасности. Ранее они также учувствовали в специальных тематических кружках при добровольных дружинах.
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