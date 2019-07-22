Научиться предвидеть опасные ситуации. У эстонских спасателей растет смена

По словам организатора лагеря и эксперта отдела превентивной работы Микко Виркала лагерь – отличная возможность для развлечения, а также пополнения своих знаний. «Особенно радует факт, что дети смогут сразу применить полученные знания на практике. Такой подход позволит им в будущем быстрее распознать и предвидеть опасные ситуации, создав безопасную среду для себя и своих близких», - добавил он.

Каждый из 5 дней лагеря посвящен определенной теме – водной безопасности, ориентированию и т.д. Также в один из дней лагеря спасатели продемонстрируют необходимые знания, необходимые в их работе.

Впервые лагерь пожарно-спасательной тематики прошел в 2002 году. В организации лагеря принимают участие 50 добровольных специалистов по всей Эстонии.