Научиться предвидеть опасные ситуации. У эстонских спасателей растет смена

Сегодня в Пылвамаа стартовал 18 по счету молодежный лагерь пожарно-спасательной тематики, куда собралось более 200 ребят в в возрасте от 7 до 15 лет. В течении недели молодые люди пополнят свои знания в области безопасности. Ранее они также учувствовали в специальных тематических кружках при добровольных дружинах.
По словам организатора лагеря и эксперта отдела превентивной работы Микко Виркала лагерь – отличная возможность для развлечения, а также пополнения своих знаний. «Особенно радует факт, что дети смогут сразу применить полученные знания на практике. Такой подход позволит им в будущем быстрее распознать и предвидеть опасные ситуации, создав безопасную среду для себя и своих близких», - добавил он.
Каждый из 5 дней лагеря посвящен определенной теме – водной безопасности, ориентированию и т.д. Также в один из дней лагеря спасатели продемонстрируют необходимые знания, необходимые в их работе.
Впервые лагерь пожарно-спасательной тематики прошел в 2002 году. В организации лагеря принимают участие 50 добровольных специалистов по всей Эстонии.
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