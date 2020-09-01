НАТО: российский истребитель нарушил воздушное пространство над Балтийским морем

Российский Су-27 вылетел из Калининграда, последовав за американским B-52 и нарушив воздушное пространство Дании над островом Борнхольм. НАТО считает это серьезным нарушением своего воздушного пространства.

Дания тут отправила навстречу свои самолеты, но российский истребитель к повернул назад и покинул датское воздушное пространство.

"Этот инцидент демонстрирует неуважение Россией международных норм и суверенного воздушного пространства страны-члена альянса. Мы остаемся настороже, в готовности защитить воздушное пространство НАТО 24 часа и семь дней в неделю", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

Ием временем Министерство обороны России опровергает заявление НАТО о нарушении границы Дании российским истребителем Су-27, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ утверждает, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.