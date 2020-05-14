Наступает сезон клещей: безопасно ли вакцинироваться в клинике?

”Люди стали очень осторожны, это видно по темпу нынешней вакцинации от клещевого энцефалита — не очень много пациентов, сделавших прививку в прошлом году, решаются прийти на повторную”, — говорит Силья Тина, медсестра медицинского центра Confido. Люди опасаются, что вакцина против клещевого энцефалита ослабит иммунную систему и будет способствовать развитию вируса Covid-19. По утверждению Тины, вакцинация в клиниках безопасна, а вакцина от клещевого энцефалита никак не влияет на заражение коронавирусом.

По словам представителя медицинского центра Confido, в этом году сезон активности клещей мало чем отличается от обычного. Опасный сезон обычно начинается в марте, как только тает снег, а средняя температура почвы составляет от +5 до +7 ° C, и продолжается до октября. ”Мягкая зима этого года может увеличить количество клещей и продлить сезон их активности”, — говорит медсестра. Она добавляет, что с учетом текущей ситуации и угрозы Covid-19 прививку от клещевого энцефалита стоило бы сделать уже для того, чтобы предотвратить риск дополнительных заболеваний.

Самые распространенные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз

Клещевой энцефалит — очень серьезное заболевание, защиту от которого обеспечивает только вакцинация. В случае заболевания через две недели после заражения вирусом проявляются симптомы, похожие на грипп, такие как легкая лихорадка, головная и мышечная боль. Большинство пациентов выздоравливает, но у каждого третьего зараженного болезнь может обостриться. Температура повышается, усиливается головная боль, возникает светобоязнь, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. В худшем случае энцефалит может окончиться смертью. От боррелиоза (болезни Лайма) прививки не существует. Если передача вируса клещевым энцефалитом происходит с момента укуса клеща, то для заражения болезнью Лайма требуется несколько суток. Во избежание заражения клещ должен быть удален как можно быстрее.

Кто и почему должен обязательно сделать прививку от энцефалита, несмотря на страх перед коронавирусом?