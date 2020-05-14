14.05.2020, 15:59

Наступает сезон клещей: безопасно ли вакцинироваться в клинике?


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Metsade lageraie teede ääres
Metsade lageraie teede ääresFoto: Argo Ingver

Страх перед заражением коронавирусом останавливает многих от того, чтобы пойти в клинику и сделать прививку от клещевого энцефалита. В то же время мы проводим все больше времени на природе, так что риск заразиться опасной инфекцией очень высок.

”Люди стали очень осторожны, это видно по темпу нынешней вакцинации от клещевого энцефалита — не очень много пациентов, сделавших прививку в прошлом году, решаются прийти на повторную”, — говорит Силья Тина, медсестра медицинского центра Confido. Люди опасаются, что вакцина против клещевого энцефалита ослабит иммунную систему и будет способствовать развитию вируса Covid-19. По утверждению Тины, вакцинация в клиниках безопасна, а вакцина от клещевого энцефалита никак не влияет на заражение коронавирусом.

По словам представителя медицинского центра Confido, в этом году сезон активности клещей мало чем отличается от обычного. Опасный сезон обычно начинается в марте, как только тает снег, а средняя температура почвы составляет от +5 до +7 ° C, и продолжается до октября. ”Мягкая зима этого года может увеличить количество клещей и продлить сезон их активности”, — говорит медсестра. Она добавляет, что с учетом текущей ситуации и угрозы Covid-19 прививку от клещевого энцефалита стоило бы сделать уже для того, чтобы предотвратить риск дополнительных заболеваний.

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Самые распространенные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз

Клещевой энцефалит — очень серьезное заболевание, защиту от которого обеспечивает только вакцинация. В случае заболевания через две недели после заражения вирусом проявляются симптомы, похожие на грипп, такие как легкая лихорадка, головная и мышечная боль. Большинство пациентов выздоравливает, но у каждого третьего зараженного болезнь может обостриться. Температура повышается, усиливается головная боль, возникает светобоязнь, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. В худшем случае энцефалит может окончиться смертью. От боррелиоза (болезни Лайма) прививки не существует. Если передача вируса клещевым энцефалитом происходит с момента укуса клеща, то для заражения болезнью Лайма требуется несколько суток. Во избежание заражения клещ должен быть удален как можно быстрее.

Кто и почему должен обязательно сделать прививку от энцефалита, несмотря на страх перед коронавирусом?

Силья Тина рекомендует сделать прививку всем, но особенно тем людям, которые много времени проводят на природе. Обязательно следует вакцинировать детей. ”Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в городе — в парках и на игровых площадках. Дети с удовольствием проводят здесь время, резвятся на траве, так что риск встретить клеща очень велик”.

Противопоказаний к вакцинации мало. Если известно, что человек здоров, у него нет повышенной температуры или гиперчувствительности к какому-то из компонентов вакцины, он может сделать прививку, ничего плохого не произойдет. Легкие заболевания, такие как насморк, не препятствуют вакцинации против клещевого энцефалита.

Избегайте укусов клещей

Медсестра советует, гуляя на природе или играя на детской площадке, надевать светлую одежду. Так ползущего по ней клеща будет лучше заметно. Предпочтительнее одежда из гладкой ткани с длинными рукавами и штанинами. По свободной одежде насекомому легче взобраться незамеченным. Брючины лучше либо заправить в носки, либо внутрь резиновых сапог.

Вернувшись с прогулки, внимательно осмотрите себя, детей и домашних животных. Особенно тщательно следует осмотреть складки кожи: клещам нравятся влажные места, такие как подмышки, паховая область и места под грудью. У детей часто клещи оказываются на голове и в зоне шеи, например, за ухом. Вернувшись домой, переоденьтесь и расчешитесь. На всякий случай следует хорошенько выбить одежду и вытряхнуть сумку. ”Тот же процесс можно повторить через пару часов, поскольку могут выползти оставшиеся незамеченными клещи”, — советует Тина.

Если клещ все же укусил

Чтобы предотвратить заражение боррелиозом, клеща следует максимально быстро удалить и наблюдать за своим самочувствием. ”Обычно боррелиоз проявляется через несколько дней после укуса четко очерченной эритемой (красной сыпью) на коже. Часто покраснение может достигать диаметра в пять сантиметров или больше, но типичной, описанной выше сыпи может и не быть. Через несколько часов после удаления клеща на месте укуса может появиться красное пятно, но это не означает заражения боррелиозом, а может свидетельствовать о чуствительности кожи”, — поясняет медсестра. Если вы чувствуете беспричинную усталость, головную боль, легкую ригидность шеи, боль в суставах и мышцах, следует обратиться к медсестре или семейному врачу.

Как при вакцинировании обеспечивается безопасность?

Врач центра Confido доктор Андреас Абель подтверждает, что вакцинирование в клиниках безопасно. ”Планируя приемы в клинике, мы учитываем, чтобы на месте одновременно было как можно меньше пациентов. Кроме того, мы следуем всем правилам, установленным Департаментом здравоохранения, все сотрудники Confido используют необходимые средства индивидуальной защиты”, — говорит Абель. Он добавляет, что пациенты в клиники обязаны носить защитную маску (при необходимости выдается в клинике), а также дезинфицировать руки. До приема у всех пациентов бесконтактно измеряется температура тела. Мы обслуживаем пациентов с симптомами COVID-19 или подозрением на инфекцию посредством дистанционных консультаций. ”Благодаря этим мерам мы снизили риск заражения в клиниках до очень низкого уровня. Сама вакцинация является относительно быстрой процедурой, а это означает, что вам не придется проводить много времени в клинике”.

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