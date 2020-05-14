Наступает сезон клещей: безопасно ли вакцинироваться в клинике?

Силья Тина рекомендует сделать прививку всем, но особенно тем людям, которые много времени проводят на природе. Обязательно следует вакцинировать детей. ”Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в городе — в парках и на игровых площадках. Дети с удовольствием проводят здесь время, резвятся на траве, так что риск встретить клеща очень велик”.
Противопоказаний к вакцинации мало. Если известно, что человек здоров, у него нет повышенной температуры или гиперчувствительности к какому-то из компонентов вакцины, он может сделать прививку, ничего плохого не произойдет. Легкие заболевания, такие как насморк, не препятствуют вакцинации против клещевого энцефалита.
Избегайте укусов клещей
Медсестра советует, гуляя на природе или играя на детской площадке, надевать светлую одежду. Так ползущего по ней клеща будет лучше заметно. Предпочтительнее одежда из гладкой ткани с длинными рукавами и штанинами. По свободной одежде насекомому легче взобраться незамеченным. Брючины лучше либо заправить в носки, либо внутрь резиновых сапог.
Вернувшись с прогулки, внимательно осмотрите себя, детей и домашних животных. Особенно тщательно следует осмотреть складки кожи: клещам нравятся влажные места, такие как подмышки, паховая область и места под грудью. У детей часто клещи оказываются на голове и в зоне шеи, например, за ухом. Вернувшись домой, переоденьтесь и расчешитесь. На всякий случай следует хорошенько выбить одежду и вытряхнуть сумку. ”Тот же процесс можно повторить через пару часов, поскольку могут выползти оставшиеся незамеченными клещи”, — советует Тина.
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