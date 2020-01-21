Настройка светофоров на Рейди теэ продолжится до весны
Таллиннский департамент транспорта продолжает настройку светофоров на Рейди теэ с целью обеспечить равномерное движение транспортного потока, пишет rus.err.ee.
Таллиннский департамент транспорта продолжает настройку светофоров на Рейди теэ с целью обеспечить равномерное движение транспортного потока, пишет rus.err.ee.
"Но запланированной цели пока что не достигли. Во-первых, транспортные потоки еще меняются, часть водителей только открывает для себя новую возможность. Во-вторых, продолжается настройка светофоров, перевод систем на новую платформу программного обеспечения", – рассказал руководитель отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.
По его словам, настройка режима работы светофоров может продлиться до весны, в крайнем случае – до лета.
До конца года светофоры на новой улице работали в тестовом режиме, а максимально допустимая скорость была ограничена 40 км/час. Сейчас в случае выключенных электронных табло по улице можно ехать со скоростью 50 км/час.
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