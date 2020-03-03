03.03.2020, 10:40

Настоящий ад | Из-за чемодана с кокаином эстонские девушки оказались на долгие годы в перуанской тюрьме. Отец одной из них винит во всем себя

 (67)
Кристер Киви
EST 59
Настоящий ад | Из-за чемодана с кокаином эстонские девушки оказались на долгие годы в перуанской тюрьме. Отец одной из них винит во всем себя
SINI-MUST-VALGE: vanglas on Anneli (pildil) leidnud kire ka kostüümikunstnikuna. Riided õmbleb ta valmis vangla töökojas ning projektiga on seotud ka kohalik ülikool. Foto toimetas Euroopasse Anneli leedulannast sõbranna, kes oli samuti värvatud narkokulleriks, kuid, erinevalt Annelist, sai armu ja pääses tagasi kodumaale.

Организатор наркопреступления отделался намного более легко, чем эстонки, которые проведут за решеткой в Перу около девяти лет, пишет Eesti Ekspress.

Первые сообщения о двух задержанных в аэропорту имени Алехандро Веласко Астете гражданках Эстонии поступили осенью 2013 года. В багаже девушек было обнаружено несколько килограммов кокаина.

Ханнес Колк, отец одной из них, даже не знал, что его 19-летняя на тот момент дочь может находиться в Латинской Америке. Сначала он испытал шок, а с течение времени — смирение. 16 февраля этого года ему удалось повидаться с дочерью в тюрьме.

Вообще в тюрьмах Латинской Америки в связи с контрабандной наркотиков в разное время отбывали наказание десятки молодых людей из Эстонии. Десять лет назад задержания носили, если так можно выразиться, характер эпидемии, а почетный консул Эстонии в Аргентине даже ушел в отставку, будучи более не в силах разрываться между задержанными девушками.

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Бывший эстонский офицер связи в Европоле Маргус Распел, который занимался делом с самого начала, с течением времени и сам поверил в то, что Аннели Колк и ее подруга Анне Маарья Гросс могли совершить преступление неумышленно. Чемодан, который им вручили в Перу для переправки в Европу, был не начинен наркотиками, а изготовлен из них, так что девушки действительно могли не знать, с чем имеют дело. Но хватило того, что они сделали то, чего хотели организаторы: взяли в Лиме чемодан, приехали на автобусе в Куско и попытались вылететь на самолете в Европу.

Хотя МИД Эстонии пытался договориться c властями Перу о передаче заключенных для отбытия наказания на родине, сделать этого пока не удалось.

В начале недели поступило сообщение об отклонении президентом Перу прошения девушек. По имеющейся информации, министр иностранных дел Рейнсалу планирует в ближайшее время обсудить ситуацию с главой МИДа Перу.

28 февраля на TV3 в эфир вышел документальный фильм ”Eesti narkomuulad 2”, в котором принял участие и Ханнес Колк. Мужчина заплакал и сказал, что это он во всем виноват. ”Конечно, это моя вина, потому что я не смог ее выслушать”, — то же самое сказал отец пятерых детей и изданию Ekspress. Он отметил, что отношения с детьми старшего возврата были напряженными. ”Она [Аннели] принесла мне немало переживаний”, — сказал мужчина.

Сейчас, годы спустя, дочь выросла и даже чуть хуже стала говорить по-эстонски. Зато испанский язык Аннели теперь знает очень хорошо.

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