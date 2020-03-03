Настоящий ад | Из-за чемодана с кокаином эстонские девушки оказались на долгие годы в перуанской тюрьме. Отец одной из них винит во всем себя

Первые сообщения о двух задержанных в аэропорту имени Алехандро Веласко Астете гражданках Эстонии поступили осенью 2013 года. В багаже девушек было обнаружено несколько килограммов кокаина.

Ханнес Колк, отец одной из них, даже не знал, что его 19-летняя на тот момент дочь может находиться в Латинской Америке. Сначала он испытал шок, а с течение времени — смирение. 16 февраля этого года ему удалось повидаться с дочерью в тюрьме.

Вообще в тюрьмах Латинской Америки в связи с контрабандной наркотиков в разное время отбывали наказание десятки молодых людей из Эстонии. Десять лет назад задержания носили, если так можно выразиться, характер эпидемии, а почетный консул Эстонии в Аргентине даже ушел в отставку, будучи более не в силах разрываться между задержанными девушками.

Бывший эстонский офицер связи в Европоле Маргус Распел, который занимался делом с самого начала, с течением времени и сам поверил в то, что Аннели Колк и ее подруга Анне Маарья Гросс могли совершить преступление неумышленно. Чемодан, который им вручили в Перу для переправки в Европу, был не начинен наркотиками, а изготовлен из них, так что девушки действительно могли не знать, с чем имеют дело. Но хватило того, что они сделали то, чего хотели организаторы: взяли в Лиме чемодан, приехали на автобусе в Куско и попытались вылететь на самолете в Европу.