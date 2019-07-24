Настоящий абсурд: борьба с контрабандными сигаретами привела экс-полицейского на скамью подсудимых

В ходе обыска в его гостиной и гараже была найдена 61 пачка сигарет Bond Street, L&M и других. Сигареты были оснащены российскими и белорусскими акцизными марками, эстонских марок на них не было. В том, что товар контрабандный, не было сомнения. Прокуратура направила дело Налогово-таможенному департаменту (MTA).

На допросе Мытус свою вину не признал. Он не отрицал, что сигареты нелегальные, но отметил, что владел ими осознанно и в порядке сотрудничества с MTA.

Принадлежащая мужчине фирма HI Kala Consult уже с 2014 года сотрудничала с международным изготовителем сигарет Philip Morris. В рамках совместной работы Мытус передавал информацию о ситуации на рынке нелегальных сигарет в Эстонии, для чего, помимо прочего, совершал и контрольные закупки. Информацию Мытус передавал как Philip Morris, так и MTA.

Несмотря на его объяснения, в апреле этого года департамент возбудил дело о проступке за нарушение закона о табаке. Поскольку действующих наказаний у бывшего полицейского не было, ему был назначен штраф в размере 160 евро.

Мытус почитал это несправедливым и обратился к адвокату Оливеру Няэсу, который направил в Харьюский уездный суд ходатайство об аннулировании штрафа и прекращении дела. Он отметил, что Мытус на протяжении долгого времени помогал государству бороться к контрабандой, имел одобрение MTA и все происходило в рамках договора о международном сотрудничестве.

Адвокат представил ряд доказательств, и в июне этого года департамент капитулировал: штраф был аннулирован, а дело прекращено.