Настоящая эпидемия: в Эстонии число инфицированных COVID-19 увеличилось как минимум в три раза

В ходе исследования на коронавирус было протестировано 2380 взрослых, у 30 из них результат оказался положительным. При этом у половины инфицированных симптомы болезни отсутствовали, а многие люди с легкими симптомами до получения положительного результата и вовсе считали себя здоровыми, передает "Актуальная камера".
По словам руководителя и профессора семейной медицины Тартуского университета исследования Рут Калда, распространение коронавируса несет эпидемический характер.
"Эпидемический характер означает, что вирус распространяется по всей стране, нет какого-то определенного региона, где вирус есть, а в других нет. Также это означает и его стремительное распространение", - сказала она.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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