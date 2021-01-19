Наставники творческих коллективов, участвующих в Празднике песни и танца, начнут получать пособие на оплату труда

”Традиция Праздников песни и танца — это голос, образ и отражение нашей национальной идентичности, объединяющая нас как нацию и характеризующая нашу культуру в глазах всего мира. Чтобы сохранить ее, необходимо, чтобы руководители наших коллективов получали достойную зарплату за свой нелегкий труд и имели социальные гарантии. До сих пор казалось само собой разумеющимся, что руководители готовят танцоров, хоры и оркестры зачастую параллельно со своей основной работой, за символическое вознаграждение, в порядке хобби и из чувства миссии. Я надеюсь, что возникшая теперь возможность будет мотивировать как нынешних, так и будущих молодых инструкторов, что обеспечит жизнеспособность традиции”, — сказал министр культуры Тынис Лукас.

”О Празднике песни и танца нужно думать не только в год его проведения, это последовательная работа, из года в год”, — говорит Калле Вистер, директор Центра народной культуры Эстонии. ”Все мы знаем, что основой Праздника песни и танца является жизнеспособный коллектив, мотивированный, образованный и хорошо оплачиваемый наставник. Мера поддержки оплаты труда, которую теперь будет координировать Центр народной культуры Эстонии, является первым важным шагом в деле повышения популярности профессии руководителя коллектива народного творчества, особенно среди молодежи. Однако я хотел бы подчеркнуть, что эта мера будет эффективна только в том случае, если местные органы власти и коллективы будут активно работать в этом направлении”, — сказал Вистер.

Сумма меры поддержки на этот год составляет 2,7 миллиона евро. Турами приема ходатайств будет заниматься Центр народной культуры Эстонии, а работодатели руководителей коллективов народного творчества смогут подавать первые заявки с 1 марта. Кроме того, в порядке исключения в 2021 году планируется второй тур, в рамках которого прием ходатайств начнется с 1 августа. При выплате пособия на оплату труда руководителя принимается во внимание участие хора, коллектива народного танца, коллектива народной музыки, духового оркестра, симфонического или струнного оркестра в молодежном или общем Празднике песни и танца до подачи ходатайства. Также будет учитываться участие в подготовке праздника, участие в уездном Празднике песни и танца или в празднике соответствующей области. Руководитель для получения пособия должен иметь действительное профессиональное свидетельство.