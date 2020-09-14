Наставление Департамента здоровья работодателям: что делать, если работник заразился коронавирусом?

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии находится на подъеме. Департамент здоровья раздает работодателя конкретные наставления по поводу того, что делать в случае появления коронавируса в рабочем коллективе.
Главный специалист отделения Департамента здоровья по инфекционным заболеваниям и предотвращению эпидемий Ханна Сепп рассказала Delfi о тех наставлениях, которые департамент дает работодателям.
Первое строгое правило — заболевший сотрудник должен немедленно отправиться домой.
Заболевший сотрудник затем должен сразу связаться со своим семейным врачом.
После получения результатов тестирования на COVID-19 работник должен проинформировать об этом всех своих коллег.
Работодатель же должен закрыть помещения, в которых мог находиться потенциально больной человек, и провести там тщательную уборку, дезинфекцию и проветрить их. Советы по уборке и дезинфекции можно найти на сайте Департамента здоровья.
В случае подтверждения положительного диагноза на COVID-19, работодатель должен выявить людей, находившихся до этого в близком контакте с инфицированным. Для этого работодатель должен сотрудничать с региональным отделением Департамента здоровья.
Работников, находившихся в близком контакте с инфицированным, необходимо отправить на самоизоляцию. Эти работники могут обратиться к семейному врачу, который, при необходимости, выдаст справку о нетрудоспособности.
Остальные работники, которые не контактировали с инфицированным, могут продолжать работать в обычном режиме, но должны следить за своим здоровьем.
Переболевший коронавирусом работник может вернуться на работу после того, как врач завершит его больничный.
Свои рекомендации дал Delfi и вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс.
Маски в помещении — логичное средство, хотя в Эстонии его пока не используют.
Обязательный мобильное приложение HOIA и справки о здоровье, а также в случае болезни добровольно сообщать информацию о контактах.
Также очень важно проветривать помещения.
Мыть и дезинфицировать руки — хорошая идея в любой ситуации.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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