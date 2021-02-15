Наследники Яака Йоала прекратили переговоры насчет скандального памятника певцу и остаются непреклонны — его нужно убрать!

Адвокаты наследников Йоала сообщили, что они остаются при своем требовании убрать памятник певцу, установлены в Вильянди. На данный момент власти города уже скрыли его за фанерой.

Представитель НКО Meie Viljandi Харри Юхан Алтонен сказал Delfi, что не считает, что переговоры о кончены, и все еще хочет достичь компромисса, который устроит как вдову певца Майре Йоала, так и НКО и автора памятника Мати Кармина.

Адвокаты бюро Triniti объяснили, что в ходе переговоров выяснилось следующее: Алтонен пытался зарегистрировать в Патентном департаменте товарный знак "JAAK JOALA" в шести категориях, в том числе и в категории скульптур и монументов.

Так как Алтонен умолчал об этом, наследники Йоала посчитали его нечестным человеком и решили прекратить переговоры.

Как ранее писал Delfi, вдова певца в шоке от памятника, установленного в честь умершего певца. Для того, чтобы его убрали, она даже обратилась за помощью к адвокатам.

Негодование Майре Йоала объясняется тем, что эскиз, на который она дала свое согласие, не соответствует окончательному результату. Она не давала согласия на разглашение личных данных Яака Йоала на памятнике, окруженном цветными мигающими огнями. Кроме того, неуместным показалось использование несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, серебро, бронзовое лицо на сероватом столбе, который в свою очередь покоится на коричневой основе.

В письме с претензией, поданном в горправу Вильянди в понедельник, требуется прекратить нарушение личных прав и прав на товарный знак не позднее 18 января, а также удалить личные данные Яака Йоала, то есть его изображения (голова, руки) с памятника, имя певца, годы жизни, а также биографию на трех языках.