Наслаждавшийся роскошной жизнью эстонский экс-миллионер не явился на процесс о своем банкротстве

Когда-то стилю жизни Рейнсалу можно было позавидовать: роскошные спорткары и лимузины, вилла в Испании, яхты в Испании, Марокко и Норвегии, рейсы на частном самолете, юбилей жены Монако, куда друзей из Эстонии доставил большой самолет, влиятельные друзья, среди которых Тоомас Хендрик Ильвес.

Теперь же у бизнесмена остались одни долги. 3 ноября в 13:00 в Харьюском уездном суде состоялось заседание, где судебный исполнитель требовал от Рейнсалу, его фирмы KC Grupp и связанного с ним НКО Oandu Watermill представить список активов и подтвердить подлинность данных под присягой.

Однако судья сообщил, что Рейнсалу прислал ему свой больничный лист непосредственно перед началом заседания. До этого одно заседание уже сорвалось из-за болезни бизнесмена. Следующее заседание должно пройти через месяц.

Заявление о банкротстве в отношении Рейнсалу было подано еще весной. Многие предприниматели рассказывали журналистам, как они давали Рейнсалу в долг деньги, после чего он пропадал.

Рейнсалу потерял свое имущество, когда его девелоперские проекты в Марокко и Бразилии застопорились, а превращение спортивного напитка Fat Burner в большой международный бренд не удалось.

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