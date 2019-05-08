"Наша святая обязанность — помнить". Посол России в Эстонии поздравил с 9 мая

"Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников тыла, бывших жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей, всех проживающих в Эстонской Республике россиян и соотечественников с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! В этом году мы вместе также отмечаем 75-летие освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе кровопролитных боев за родную землю неувядаемой славой покрыли себя бойцы Эстонского стрелкового корпуса, оставшиеся в живых ветераны которого и сегодня восхищают нас своим мужеством и стойкостью.

Наша святая обязанность — помнить о тех, кто отдал жизни, кто не жалел себя ради мира, счастья и свободы будущих поколений, кто спас человечество от фашистского порабощения и лагерей смерти.

С праздником Великой Победы!"