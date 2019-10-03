Наша страна в пятерке! Всемирный день чистоты побил рекорды в Эстонии и мире

Эстония вошла в пятерку стран с наибольшим количеством участников по отношению к населению страны. По имеющимся сейчас данным, в Эстонии в уборке приняло участие по меньшей мере 28038 человек, что составляет 2,1% населения. На первом месте в условной пятерке Кыргызстан (6%), за ним Камбоджа (5%) и Индонезия (3%). Поскольку еще не все страны прислали окончательные данные, данные могут меняться. Окончательные данные появятся в начале ноября. Во Всемирном дне чистоты в прошлом году участвовало 18 миллионов человек в 157 странах.

”Это невероятно, и я безгранично благодарна за этот результат! Миллионы людей во всем мире объединились во имя общей цели — чистой планеты, и все они искренне верят в свое дело и желают и дальше творить перемены своими руками”, — сказала президент НКО Let’s Do It World Хейди Солба.

Всемирный день чистоты начался по эстонскому времени в полночь 21 сентября на острове Фиджи и завершился спустя 24 часа на Гавайских островах, таким образом обойдя весь земной шар. Уборки проходили на всех материках, в том числе и в Арктике, где группа круизных операторов вместе с пассажирами отложили бинокли, засучили рукава и собирали мусор на побережье.

Как и предполагалось, пластик стал главным видом отходов, от которых приходилось очищать природу во всем мире, начиная с Тонго и Бангладеш и заканчивая островом Мартиника. На Гавайских островах уборкой руководил известный музыкант Джек Джонсон, который привлек внимание к мусору на некогда прекрасном побережье. В Шри-Ланке только лишь на одном пляже собрали 250 кг пластика и 15 кг пляжных шлепок.

Помимо пластика в мире также собрали миллиарды окурков, на уборку которых в этом году обратили особое внимание многие страны, включая Эстонию. Собранное во Франции, Италии, Бельгии и Голландии количество окурков невозможно подсчитать. Цель уборки почвы от окурков заключается в том, чтобы повысить осведомленность людей об их токсичности, т.к. часто их ошибочно считают безвредными для природы. В действительности же окурок — это невероятно токсичный вид отходов, один окурок может отравить до тысячи литров воды и убить животных, птиц и рыб. Научные факты о влиянии окурков, пластика и т.п.: https://www.maailmakoristus.ee/ru/fakty-o-musore/

Получивший начало в Эстонии плоггинг, или сбор мусора на бегу, в этом году проводился во многих странах. Если в Эстонии во главе мусорных забегов бежали Сандра Раю, Келли Сильдару и Яльмар Вабарна, то, например, в Швеции к группе любителей собирать мусор на бегу присоединилась шведская кронпринцесса Виктория. Самый высокий мусорный забег на высоте почти в пять километров прошел в Китае; также идею совместить спорт и уборку подхватили в Великобритании, Чехии, Голландии и во многих других странах.

Несмотря на небезопасную обстановку в связи с приближающимися выборами в Афганистане, группа единомышленников, неравнодушных к проблеме климатических изменений, организовала и провела уборку в Кабуле. Участники акции построили башню из собранного пластикового мусора и пронесли ее по городу, чтобы обратить внимание на проблему пластикового загрязнения.