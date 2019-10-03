03.10.2019, 16:30

Наша страна в пятерке! Всемирный день чистоты побил рекорды в Эстонии и мире

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Наша страна в пятерке! Всемирный день чистоты побил рекорды в Эстонии и мире
Pressifoto

Рекордные 20 миллионов человек из 180 стран и территорий приняли участие во Всемирном дне чистоты 21 сентября – глобальной акции по очистке планеты от мусора. В Эстонии по сравнению с прошлым годом количество участников выросло втрое – в этом году уборка объединила 28038 человек, сказано в пресс-релизе.

В Эстонии собрали по меньшей мере 333000 литров мусора, в том числе 2200 литров, или 1,1 миллиона, окурков! Этот мусор собран преимущественно руками школьников и воспитанников детских садов. В этом году больше всего людей вновь объединила Индонезия, где подсчет участников продолжается, но уже известно, что в уборке участвовало по меньшей мере десять миллионов человек. Счет на миллионы шел также в Пакистане (2,5 миллиона человек) и США (более двух миллионов человек). По сравнению с прошлым годом свои показатели превысили Камбоджа (800 тыс. человек), Болгария (434 тыс. человек), Иран (220 тыс. человек), Бразилия (300 тыс. человек) и Италия (330 тыс. человек).

Эстония вошла в пятерку стран с наибольшим количеством участников по отношению к населению страны. По имеющимся сейчас данным, в Эстонии в уборке приняло участие по меньшей мере 28038 человек, что составляет 2,1% населения. На первом месте в условной пятерке Кыргызстан (6%), за ним Камбоджа (5%) и Индонезия (3%). Поскольку еще не все страны прислали окончательные данные, данные могут меняться. Окончательные данные появятся в начале ноября. Во Всемирном дне чистоты в прошлом году участвовало 18 миллионов человек в 157 странах.

”Это невероятно, и я безгранично благодарна за этот результат! Миллионы людей во всем мире объединились во имя общей цели — чистой планеты, и все они искренне верят в свое дело и желают и дальше творить перемены своими руками”, — сказала президент НКО Let’s Do It World Хейди Солба.

Всемирный день чистоты начался по эстонскому времени в полночь 21 сентября на острове Фиджи и завершился спустя 24 часа на Гавайских островах, таким образом обойдя весь земной шар. Уборки проходили на всех материках, в том числе и в Арктике, где группа круизных операторов вместе с пассажирами отложили бинокли, засучили рукава и собирали мусор на побережье.

Как и предполагалось, пластик стал главным видом отходов, от которых приходилось очищать природу во всем мире, начиная с Тонго и Бангладеш и заканчивая островом Мартиника. На Гавайских островах уборкой руководил известный музыкант Джек Джонсон, который привлек внимание к мусору на некогда прекрасном побережье. В Шри-Ланке только лишь на одном пляже собрали 250 кг пластика и 15 кг пляжных шлепок.

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Помимо пластика в мире также собрали миллиарды окурков, на уборку которых в этом году обратили особое внимание многие страны, включая Эстонию. Собранное во Франции, Италии, Бельгии и Голландии количество окурков невозможно подсчитать. Цель уборки почвы от окурков заключается в том, чтобы повысить осведомленность людей об их токсичности, т.к. часто их ошибочно считают безвредными для природы. В действительности же окурок — это невероятно токсичный вид отходов, один окурок может отравить до тысячи литров воды и убить животных, птиц и рыб. Научные факты о влиянии окурков, пластика и т.п.: https://www.maailmakoristus.ee/ru/fakty-o-musore/

Получивший начало в Эстонии плоггинг, или сбор мусора на бегу, в этом году проводился во многих странах. Если в Эстонии во главе мусорных забегов бежали Сандра Раю, Келли Сильдару и Яльмар Вабарна, то, например, в Швеции к группе любителей собирать мусор на бегу присоединилась шведская кронпринцесса Виктория. Самый высокий мусорный забег на высоте почти в пять километров прошел в Китае; также идею совместить спорт и уборку подхватили в Великобритании, Чехии, Голландии и во многих других странах.

Несмотря на небезопасную обстановку в связи с приближающимися выборами в Афганистане, группа единомышленников, неравнодушных к проблеме климатических изменений, организовала и провела уборку в Кабуле. Участники акции построили башню из собранного пластикового мусора и пронесли ее по городу, чтобы обратить внимание на проблему пластикового загрязнения.

В дополнение к политическим конфликтам и проблемам с безопасностью некоторые государства должны были учитывать и природные катаклизмы. Сильнейшее за последние 30 лет землетрясение постигло Албанию именно тогда, когда 100 000 человек очищали свою землю от мусора на природе. В Индонезии, Малайзии и Сингапуре возникли многочисленные возгорания по вине человека, из-за чего некоторые запланированные уборки пришлось или отменить, или найти им замену. Помешали ли многочисленные пожары в Индонезии планам вовлечь в уборку 13 миллионов человек, пока неизвестно, т.к. обработка поступающих данных продолжается.

Уборки охватили и всю Африку. На этом континенте после уборки от Конго и Мозамбика до Камеруна и Нигерии прошли масштабные празднества с музыкой и танцами. Когда жители Европы и Африки радовались выполненной работе, американцы только-только к ней приступали. В США уборки прошли во всех 50 штатах. Уборка проходила и на реке Гудзон в Нью-Йорке. На Карибских островах и в странах Латинской Америки тысячи человек очищали от мусора пляжи, улицы, леса и горы. В Бразилии уборки проходили в 1200 городах по всей стране. Успешные государственные рекламные кампании вдохновили на участие в уборке огромное количество человек в Аргентине и Панаме.

”Всемирный день чистоты — это пример того, как маленькая страна может изменить мир. Родившееся в Эстонии движение навело мосты между общинами, предприятиями и правительствами по всему миру, чтобы общими усилиями найти решения проблеме отходов, которая касается всех нас. Мы создаем новое понимание того, как нам следует совместными усилиями решать глобальные вызовы”, — пояснила исполнительный директор Let’s Do It World Аннели Охвриль.

По данным международной организации по охране окружающей среды Let’s Do It World, проведенная всемирная акция по уборке мусора является одной из самых масштабных гражданских движений. Цель всех участников движения в том, чтобы повысить осведомленность о глобальной проблеме отходов и дать каждому человеку возможность участвовать в создании общества, ценящего устойчивую чистоту. Let’s Do It World основали в начале 2019 на основании сети, участвующей во Всемирном дне чистоты 2018 года. Члены организации — отвечающие за проведение Всемирного дня чистоты в своих странах команды. Речь идет о самой крупной организации по охране окружающей среды в мире, штаб-квартира которой находится в Эстонии.

Во Всемирном дне чистоты помимо локальных предприятий участвовали и глобальные компании. К уборке присоединились помимо прочего программа ООН по окружающей среде (UNEP), программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), сеть Earth Day, Allianz, Toyota, Volvo, Fujitsu и многие другие. В Эстонии среди других уборку поддерживали Pocosys, Pipedrive, Dagcoin, Europark, Sorainen, Meedius, Hydroscand, Öselbirch, Santa Maria, Playtech, Zavod BBDO, Agenda PR, Telia, Ekspress Meedia, Ragn-Sells, Bolt, Omniva и другие.

В этом году 21 сентября центр связи Всемирного дня чистоты находился в столице Косово, Приштине. Следующий Всемирный день чистоты состоится 19 сентября 2020 года.

Uudiskirja Üleskutse
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