Наша страна в пятерке! Всемирный день чистоты побил рекорды в Эстонии и мире

По данным международной организации по охране окружающей среды Let’s Do It World, проведенная всемирная акция по уборке мусора является одной из самых масштабных гражданских движений. Цель всех участников движения в том, чтобы повысить осведомленность о глобальной проблеме отходов и дать каждому человеку возможность участвовать в создании общества, ценящего устойчивую чистоту. Let’s Do It World основали в начале 2019 на основании сети, участвующей во Всемирном дне чистоты 2018 года. Члены организации — отвечающие за проведение Всемирного дня чистоты в своих странах команды. Речь идет о самой крупной организации по охране окружающей среды в мире, штаб-квартира которой находится в Эстонии.