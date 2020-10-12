12.10.2020, 13:30

"Наша стихия — это плохая погода": женщина-курьер рассказала всю правду о своей работе


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Toidukuller, toidu kojuvedu
Toidukuller, toidu kojuveduFoto: Argo Ingver

Последний день этого лета Ольга (53 года), курьер по доставке еды, отпраздновала доставкой своего 10 000-го заказа, за время работы курьером она уже проехала 50 000 км. Спортивная и жизнерадостная женщина убеждена, что курьер — это самая позитивная работа, которую она выполняла в своей жизни. ”Даже, когда я занимала самые высокие должности, мне никто не говорил столько раз в день — ”Спасибо”, — говорит она.


У вас долгий трудовой путь и очень разнообразная карьера. Почему из всех возможных вариантов вы остановили свой выбор на работе курьером?

В течение долгого времени я занималась напряженной умственной работой. Я начала работать, когда была еще очень молодой. После восстановления независимости Эстонии мы работали над стратегией выхода шведского Statoil на местный рынок. Еще я работала в области обмена металлом, а позже создала свое предприятие. Время было очень интересное.

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Я работала на разных должностях с 20-ти лет. Я всегда ездила по этому городу, жила, но только в начав работать курьером я заметила, какой у нас красивый у нас город, сколько здесь прекрасных и уютных местечек.

Ни на одной другой работе не слышишь столько раз ”Спасибо!” в день. Все голодные клиенты радуются, когда получают еду. Я делаю их счастливыми. Это вдохновляет.

Я горжусь своей работой и своими коллегами.

Тем не менее, не всегда можно позволить себе работать только ради удовольствия — материальный вопрос всегда играет немаловажную роль при выборе любого рода деятельности.

Фирмы по доставке еды предлагают работу с достойной зарплатой самым разным людям. Даже тем, кому было бы сложно ее найти по разным причинам. Я совершаю, не особо торопясь, около 20 заказов день, то есть примерно по 3 заказа в час. Во время обеда и ужина поток есть всегда. Наша стихия — это плохая погода, тогда мы доставляем в 2 раза больше заказов. Это позволяет получать не меньшую зарплату, чем в офисе. Зато есть два неоспоримых плюса, которые не предлагают обычные работодатели.

Первое, я очень ценю гибкий график и возможность проводить время с семьей, когда это необходимо. Со временем начинаешь ценить свободу выбора больше, чем все остальное.

Второе, постоянная активность, спорт. В 53 года я могу подняться несколько раз на 5-й этаж без одышки. Например, один день 90% заказов были на 5-й этаж, конечно, в домах без лифта. Планирую следующим летом пересесть с автомобиля на велосипед.

Поделитесь, как всеобщий лок-даун повлиял на вашу работу?

Первую неделю поток заказов несколько сократился. Видимо, все остались дома и решили готовить сами, но через неделю людям это надоело, и они стали опять пользоваться нашими услугами. Так все блюда, которые доставлялось раньше в офис, мы доставляли людям домой.

Во время чрезвычайного положения исчез такой очень важный для меня элемент, как эмоциональное общение. Улицы были пустынны — только курьеры и полиция. Нам было не привычно класть пакет под дверь, нельзя было пожелать: ”Приятного аппетита”! Один раз, когда я принесла заказ, на коврике перед дверью лежала записка на английском языке ”Огромное спасибо, что вы помогаете людям в такое тяжелое время”. Меня очень это тронуло.

Давайте все-таки закончим на позитивной ноте. Какие самые необычные заказы вам приходилось доставлять?

Конечно, всегда что-то происходит! Я помню, что однажды клиент прислал мне сообщение со следующим содержанием: ”Домофон сломан, попробуй проникнуть в дом, нажимая кнопки соседей. Если не получится, то можешь уходить”. Был еще оставлен телефонный номер.

В другой раз в комментариях о месте доставки было указано, что нужно забраться по железной пожарной лестнице на второй этаж квартирного дома.

Еще из приятного, я хочу отметить, что в Таллинне очень много джентльменов. Я иногда приходится доставлять на большие тяжелые заказы, где приходится доставлять по несколько сумок за раз. Всегда в офисе найдется один или несколько мужчин, которые с удовольствием помогут доставить еду на верхний этаж в офис.

Чем вы занимаетесь после работы?

Я — творческий человек. Все мои хобби связаны с креативом — это музыка и стихи, дизайн. Хотя работа курьером — это тоже как хобби. Wolt — это стиль жизни, моя вторая ”семья”.

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