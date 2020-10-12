"Наша стихия — это плохая погода": женщина-курьер рассказала всю правду о своей работе



У вас долгий трудовой путь и очень разнообразная карьера. Почему из всех возможных вариантов вы остановили свой выбор на работе курьером?

В течение долгого времени я занималась напряженной умственной работой. Я начала работать, когда была еще очень молодой. После восстановления независимости Эстонии мы работали над стратегией выхода шведского Statoil на местный рынок. Еще я работала в области обмена металлом, а позже создала свое предприятие. Время было очень интересное.

Я работала на разных должностях с 20-ти лет. Я всегда ездила по этому городу, жила, но только в начав работать курьером я заметила, какой у нас красивый у нас город, сколько здесь прекрасных и уютных местечек.

Ни на одной другой работе не слышишь столько раз ”Спасибо!” в день. Все голодные клиенты радуются, когда получают еду. Я делаю их счастливыми. Это вдохновляет.

Я горжусь своей работой и своими коллегами.

Тем не менее, не всегда можно позволить себе работать только ради удовольствия — материальный вопрос всегда играет немаловажную роль при выборе любого рода деятельности.

Фирмы по доставке еды предлагают работу с достойной зарплатой самым разным людям. Даже тем, кому было бы сложно ее найти по разным причинам. Я совершаю, не особо торопясь, около 20 заказов день, то есть примерно по 3 заказа в час. Во время обеда и ужина поток есть всегда. Наша стихия — это плохая погода, тогда мы доставляем в 2 раза больше заказов. Это позволяет получать не меньшую зарплату, чем в офисе. Зато есть два неоспоримых плюса, которые не предлагают обычные работодатели.

Первое, я очень ценю гибкий график и возможность проводить время с семьей, когда это необходимо. Со временем начинаешь ценить свободу выбора больше, чем все остальное.

Второе, постоянная активность, спорт. В 53 года я могу подняться несколько раз на 5-й этаж без одышки. Например, один день 90% заказов были на 5-й этаж, конечно, в домах без лифта. Планирую следующим летом пересесть с автомобиля на велосипед.

Поделитесь, как всеобщий лок-даун повлиял на вашу работу?