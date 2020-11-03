Нас ждет тестирование на коронавирус всего населения? Эстония с интересом следит за примером Словакии

Для тестирования Словакия планирует отвести две субботы и два воскресенья. Население страны составляет 5,5 млн человек, а в субботу были протестированы 2,58 млн из них и выявлено 25 850 инфицированных.

Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира. Не исключено, что в будущем подобную акцию могут провести и в Эстонии.

Департамент здоровья сообщил Delfi, что в Эстонии раньше подобные акции не рассматривались в связи с тем, что быстрые тесты на коронавирус давали неточные результаты. Однако на сегодняшний день ситуация изменилась, и департамент с интересом следит за событиями в Словакии.

В Словакии используются быстрые тесты на коронавирус, которые дают результат за 15-30 минут, но в 30% случаев результат может быть неверным. Правительство страны все же решило, что эксперимент того стоит.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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