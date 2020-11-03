Нас ждет тестирование на коронавирус всего населения? Эстония с интересом следит за примером Словакии

Для тестирования Словакия планирует отвести две субботы и два воскресенья. Население страны составляет 5,5 млн человек, а в субботу были протестированы 2,58 млн из них и выявлено 25 850 инфицированных.
Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира. Не исключено, что в будущем подобную акцию могут провести и в Эстонии.
Департамент здоровья сообщил Delfi, что в Эстонии раньше подобные акции не рассматривались в связи с тем, что быстрые тесты на коронавирус давали неточные результаты. Однако на сегодняшний день ситуация изменилась, и департамент с интересом следит за событиями в Словакии.
В Словакии используются быстрые тесты на коронавирус, которые дают результат за 15-30 минут, но в 30% случаев результат может быть неверным. Правительство страны все же решило, что эксперимент того стоит.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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