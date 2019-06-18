"Нас показали алкоголиками": Ликвидатору катастрофы Чернобыльской АЭС не понравился сериал от HBO

Две недели назад журналист RusDelfi пообщался с председателем нарвского Союза ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС Сергеем Непримеровым. Он рассказал, как проводил т.н. "дезактивацию местности" в Припяти. Тогда Сергей еще не посмотрел сериал от HBO "Чернобыль". Но теперь он это сделал.

"Конечно, можно сказать, что сериал художественный. Но то, что там почти в каждом кадре мы пьем водку — на самом деле, это неправда. Такого не было. Там, где стояли воинские части в населенных пунктах, спиртное выдавали только по талонам, а солдатам вообще не выдавали. А в сериале они ящиками водку выгружают, — указал на неточности он.

"Они выставили нас алкоголиками. А могут ли алкоголики за полгода завершить строительство объекта укрытия, который простоит 30 лет?" — сказал он.

Как ответил Непримеров, за пять месяцев он выпил 3-4 раза. В сериале, это происходит намного чаще: "Нам было не до этого. В 5 утра был подъем, завтрак, в 6:30 мы уже работаем. Потом в 6 часов вечера назад в часть. Первые 3 месяца был выходной только по-воскресеньям, потом сделали два свободных дня".

По словам ликвидатора, ему сериал не понравился, так как кое-что авторы добавили от себя. Но быт, форма, техника — очень достоверны. Сама съемка тоже на высшем уровне.