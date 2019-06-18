"Нас показали алкоголиками": Ликвидатору катастрофы Чернобыльской АЭС не понравился сериал от HBO(99)
Ликвидатору катастрофы на Чернобыльской АЭС не понравился популярный сериал американско-британского производства "Чернобыль". Читайте, почему.
Ликвидатору катастрофы на Чернобыльской АЭС не понравился популярный сериал американско-британского производства "Чернобыль". Читайте, почему.
Две недели назад журналист RusDelfi пообщался с председателем нарвского Союза ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС Сергеем Непримеровым. Он рассказал, как проводил т.н. "дезактивацию местности" в Припяти. Тогда Сергей еще не посмотрел сериал от HBO "Чернобыль". Но теперь он это сделал.
"Конечно, можно сказать, что сериал художественный. Но то, что там почти в каждом кадре мы пьем водку — на самом деле, это неправда. Такого не было. Там, где стояли воинские части в населенных пунктах, спиртное выдавали только по талонам, а солдатам вообще не выдавали. А в сериале они ящиками водку выгружают, — указал на неточности он.
"Они выставили нас алкоголиками. А могут ли алкоголики за полгода завершить строительство объекта "Укрытие", который простоит 30 лет?" — спросил он.
Как ответил Непримеров, за пять месяцев он выпил 3-4 раза. В сериале, это происходит намного чаще: "Нам было не до этого. В 5 утра был подъем, завтрак, в 6:30 мы уже работаем. Потом в 6 часов вечера назад в часть. Первые 3 месяца был выходной только по-воскресеньям, потом сделали два свободных дня".
По словам ликвидатора, ему сериал не понравился, так как кое-что авторы добавили от себя. Но быт, форма, техника — очень достоверны. Сама съемка тоже на высшем уровне.
"Если бы я был режиссером, то я не стал бы снимать про какую-нибудь катастрофу в США", — отметил Сергей.
Он предложил авторам сериала просмотреть литературу и документальные фильмы:
"Мне сейчас звонят многие ликвидаторы из разных стран: казахи, русские, белорусы. И все реагируют неоднозначно. Нет ни одного, кто сказал: да, так и было", — подчеркнул он.
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