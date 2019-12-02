02.12.2019, 16:45

Нарвскому детскому центру ”Матвейка” нужна ваша помощь


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Нарвскому детскому центру ”Матвейка” нужна ваша помощь
Центр "Матвейка"

Руководитель нарвского социального игрового и развивающего центра ”Матвейка”, объединяющего детей с особыми физическими потребностями, Рита Тернос призывает неравнодушных людей помочь центру. Ниже приводим ее обращение к общественности в полном объеме.

Наш центр существует уже почти 8 лет. Времена у центра были разные, когда трудные, когда очень трудные, но вот легко не было никогда. Поверить в это, наверное, не просто. Ведь все это время организация росла и развивалась, росло количество детей.

Главная причина того, что мало кто знает, насколько трудно живется ”Матвейке”, заключается в жизнелюбии и жизнерадостности организации. Всегда у нас слышен смех детей, проходит много мероприятий, проводятся кружки. У нас огромное количество друзей и соответственно подарков в виде спортивного инвентаря, оборудования для занятий, волонтерского труда, материальной поддержки детей в их поездках.

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К нашим друзьям мы можем отнести множество людей, дружественных организаций и некоторых предпринимателей. На сегодняшний день, мы можем сказать, что все вместе мы сделали жизнь особых детей более счастливой, наполненной, создали для них среду общения, в том числе. среду общения со здоровыми детьми и молодежью и они сейчас распускаются как цветы и раскрывают свои таланты, о которых не догадывались даже их родители.

Как же много планов на будущее, как много идей. Наши, теперь уже счастливые дети, растут и мы очень хотим привести их к взрослой жизни полезными членами общества или, как минимум, самостоятельными людьми. За 8 лет деятельности мы доказали, что любим детей и реально помогаем им, поддерживаем семьи. Мы готовы идти дальше, но мы не можем. Мы не можем нести все это только на своих плечах.

У детей появился прекрасный дом, появилась возможность много времени проводить на свежем воздухе, появилась возможность заниматься спортом, развиваться и незамедлительно появились результаты. Финансирование имеют только опорные лица детей. и до этого года частично город финансировал (примерно 30%) государственными средствами деятельность по интересам. Сейчас у нас не будет и этого.

Из городского бюджета город не поддерживал хозяйственную деятельность нашей организации никогда. Да город не брал арендную плату с нашего боулинга, который тоже нас ”кормил”, но в эту сферу надо вкладываться по мере амортизации оборудования и износа имущества, а такой возможности у нас нет и поэтому теперь мы лишены этого заработка. Нужно ли нам такое большое здание? В центре работает 6 кружков, организовано питание детей, работает дневной и игровой центр, проводятся спортивные лагеря, происходит сотрудничество с иностранной молодежью, которая проводит летом в центре по два месяца.

Подготовлены помещения для реабилитации детей. Она начнется совсем скоро, так как здание уже прошло все проверки, устранены все недочеты, получены необходимые справки. Также к перечню услуг совсем скоро добавится и услуга няни. Для этого тоже уже все готово и получено разрешение от департамента здоровья и выполнены требования пожарной безопасности.

Мы трудимся и стараемся быть самостоятельными, все стараемся делать бесплатно, своими силами. На сегодня руководители центра работают в центре как волонтеры, просто не имеют другой возможности. Хоть сейчас организация начала бы жить ”по средствам”, как советуют, некоторые люди, и освободила оказавшееся таким дорогим здание, если бы детям с тяжелой и глубокой степенью предложили аналогичные возможности, пусть даже от другой организации. Этой возможности нет. И пока ее нет, мы будем пытаться спасти ”Матвейку”.

Наша организация платит городу арендную плату за здание по адресу Мыйза 1, около 11000 евро в год. К этому добавляются коммунальные услуги, которые зимой доходили до 3000 евро в месяц. Осенью и весной — до 2000 евро в месяц. Здание холодное, поэтому подключать отопление надо уже практически летом. Никакие заслуги организации и самих детей, которые стали гордостью города и всей Эстонии, представляя город и страну на международных соревнованиях по инклюзивным танцам, не изменили тяжелое положение ”Матвейки”.

”А почему город должен вам помогать?” Мы время от времени слышим этот вопрос и хотим ответить на него сейчас. Эстонское государство считает, что особым детям надо помогать и придумывает законы, способствующие этому, выделяет средства для этого, считает это важным. Наверное, так должно быть и в городах. Наверное, помощь особому ребенку не должна заключаться только в том, что его проводит в школу и встретит из школы опорное лицо. Сегодня особый ребенок хочет жить активно, полноценно счастливо, а его счастливый родитель должен иметь возможность работать и время, чтобы хоть немного перевести дух. В этом и состоит миссия ”Матвейки”.

Помогите нам пожалуйста сохранить наш центр, пережить зиму и продолжить нашу деятельность.

Если вам нравится то, чем занимается наша организация, и вы захотите нас поддержать, то сделать это можно перечислением на:

MTÜ Pereprojekt
EE092200221053307403
пояснение: Matveika tegevuse toetus

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