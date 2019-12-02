Нарвскому детскому центру ”Матвейка” нужна ваша помощь

Наш центр существует уже почти 8 лет. Времена у центра были разные, когда трудные, когда очень трудные, но вот легко не было никогда. Поверить в это, наверное, не просто. Ведь все это время организация росла и развивалась, росло количество детей.

Главная причина того, что мало кто знает, насколько трудно живется ”Матвейке”, заключается в жизнелюбии и жизнерадостности организации. Всегда у нас слышен смех детей, проходит много мероприятий, проводятся кружки. У нас огромное количество друзей и соответственно подарков в виде спортивного инвентаря, оборудования для занятий, волонтерского труда, материальной поддержки детей в их поездках.

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К нашим друзьям мы можем отнести множество людей, дружественных организаций и некоторых предпринимателей. На сегодняшний день, мы можем сказать, что все вместе мы сделали жизнь особых детей более счастливой, наполненной, создали для них среду общения, в том числе. среду общения со здоровыми детьми и молодежью и они сейчас распускаются как цветы и раскрывают свои таланты, о которых не догадывались даже их родители.

Как же много планов на будущее, как много идей. Наши, теперь уже счастливые дети, растут и мы очень хотим привести их к взрослой жизни полезными членами общества или, как минимум, самостоятельными людьми. За 8 лет деятельности мы доказали, что любим детей и реально помогаем им, поддерживаем семьи. Мы готовы идти дальше, но мы не можем. Мы не можем нести все это только на своих плечах.