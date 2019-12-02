Нарвскому детскому центру ”Матвейка” нужна ваша помощь

У детей появился прекрасный дом, появилась возможность много времени проводить на свежем воздухе, появилась возможность заниматься спортом, развиваться и незамедлительно появились результаты. Финансирование имеют только опорные лица детей. и до этого года частично город финансировал (примерно 30%) государственными средствами деятельность по интересам. Сейчас у нас не будет и этого.
Из городского бюджета город не поддерживал хозяйственную деятельность нашей организации никогда. Да город не брал арендную плату с нашего боулинга, который тоже нас ”кормил”, но в эту сферу надо вкладываться по мере амортизации оборудования и износа имущества, а такой возможности у нас нет и поэтому теперь мы лишены этого заработка. Нужно ли нам такое большое здание? В центре работает 6 кружков, организовано питание детей, работает дневной и игровой центр, проводятся спортивные лагеря, происходит сотрудничество с иностранной молодежью, которая проводит летом в центре по два месяца.
Подготовлены помещения для реабилитации детей. Она начнется совсем скоро, так как здание уже прошло все проверки, устранены все недочеты, получены необходимые справки. Также к перечню услуг совсем скоро добавится и услуга няни. Для этого тоже уже все готово и получено разрешение от департамента здоровья и выполнены требования пожарной безопасности.
Мы трудимся и стараемся быть самостоятельными, все стараемся делать бесплатно, своими силами. На сегодня руководители центра работают в центре как волонтеры, просто не имеют другой возможности. Хоть сейчас организация начала бы жить ”по средствам”, как советуют, некоторые люди, и освободила оказавшееся таким дорогим здание, если бы детям с тяжелой и глубокой степенью предложили аналогичные возможности, пусть даже от другой организации. Этой возможности нет. И пока ее нет, мы будем пытаться спасти ”Матвейку”.
Наша организация платит городу арендную плату за здание по адресу Мыйза 1, около 11000 евро в год. К этому добавляются коммунальные услуги, которые зимой доходили до 3000 евро в месяц. Осенью и весной — до 2000 евро в месяц. Здание холодное, поэтому подключать отопление надо уже практически летом. Никакие заслуги организации и самих детей, которые стали гордостью города и всей Эстонии, представляя город и страну на международных соревнованиях по инклюзивным танцам, не изменили тяжелое положение ”Матвейки”.
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