01.10.2020, 13:13
Нарвское шоссе частично перекрыто в связи с ремонтом трубопровода
Сегодня в центре Таллинна, около Нарва маантеэ, 14 пройдут аварийные работы по ремонту трубопровода на перекрестке Нарва маантеэ и улицы Йыэ. В связи с работами движение будет ограничено.
В четверг во второй половине дня будет закрыта первая полоса в сторону Кадриорга и две полосы в сторону центра. Также будет ограничено передвижение по тротуару.
Работы должны начаться 1 октября в 13:00. Обычный распорядок движения восстановят при первой возможности.
Участников движения просят при необходимости избегать участка работ и руководствоваться временными дорожными знаками.
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