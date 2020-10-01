01.10.2020, 13:13

Нарвское шоссе частично перекрыто в связи с ремонтом трубопровода


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Нарвское шоссе частично перекрыто в связи с ремонтом трубопровода
TallinnFoto: Jaanus Lensment

Сегодня в центре Таллинна, около Нарва маантеэ, 14 пройдут аварийные работы по ремонту трубопровода на перекрестке Нарва маантеэ и улицы Йыэ. В связи с работами движение будет ограничено.

В четверг во второй половине дня будет закрыта первая полоса в сторону Кадриорга и две полосы в сторону центра. Также будет ограничено передвижение по тротуару.

Работы должны начаться 1 октября в 13:00. Обычный распорядок движения восстановят при первой возможности.

Участников движения просят при необходимости избегать участка работ и руководствоваться временными дорожными знаками.

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