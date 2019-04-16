Нарвский замок вновь открыл свои двери для одиночных туристов

Поскольку часть помещений замка все еще остаются закрытыми в связи с реконструкцией и обновлением постоянной экспозиции, у гостей есть возможность посетить Северный двор, полюбоваться видом на реку Нарва с расположенной там галереи и подняться на башню, чтобы c высоты заглянуть в находящуюся на противоположном берегу Ивангородскую крепость, сообщило ЦУ "Нарвский музей".

Изначально замок планировал вновь открыть свои двери для посетителей уже 1 апреля, но в итоге это было сделано лишь 15 апреля.

Полностью обновленный замок с новой экспозицией будет открыт в июле 2019 года.