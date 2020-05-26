Нарвский залив загрязняют нефтепродукты с затонувших немецких кораблей

Нефтепродукты вытекают из затонувших на глубине 37 метров в августе 1944 года трех немецких военных кораблей.

По данным пограничников, на дне в районе обнаружения источника загрязнения также находится большое количество различных боеприпасов.

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