26.05.2020, 20:32

Нарвский залив загрязняют нефтепродукты с затонувших немецких кораблей


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Нарвский залив загрязняют нефтепродукты с затонувших немецких кораблей
Скриншот

Многофункциональный корабль Департамента полиции и погранохраны "Генерал Курвитс" в 11 километрах от побережья в районе Тойла начал во вторник операцию по очистке Нарвского залива от загрязнения нефтяными продуктами, пишет rus.err.

Нефтепродукты вытекают из затонувших на глубине 37 метров в августе 1944 года трех немецких военных кораблей.

По данным пограничников, на дне в районе обнаружения источника загрязнения также находится большое количество различных боеприпасов.

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