26.05.2020, 20:32
Нарвский залив загрязняют нефтепродукты с затонувших немецких кораблей
Многофункциональный корабль Департамента полиции и погранохраны "Генерал Курвитс" в 11 километрах от побережья в районе Тойла начал во вторник операцию по очистке Нарвского залива от загрязнения нефтяными продуктами, пишет rus.err.
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