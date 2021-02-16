Нарвский колледж ТУ нацелился на зарубежных студентов

Нарвский колледж Тартуского университета, в котором на протяжении многих лет проводятся международные летние школы русского языка, сделал еще один шаг вперед и открыл новую магистерскую программу русского языка, на основе которой ведется подготовка учителей русского языка как иностранного.

Подготовка магистерской программы по преподаванию русского языка как иностранного была завершена в конце прошлого года, и теперь на нее открыт прием студентов. По словам Марека Саммуля, директора Нарвского колледжа Тартуского университета, новая учебная программа является продолжением долгосрочной международной программы по повышению квалификации в Нарве, в которой приняли участие группы из США, Франции и Великобритании.

”Магистерская программа в основном ориентирована на иностранных студентов, которым Нарва предлагает возможность совершенствоваться в безопасной и при этом русскоязычной среде, в Европейском Союзе, а также под руководством очень хороших преподавателей в одном из лучших университетов Европы. Я считаю, что также и в Эстонии карьера учителя русского языка представляет для людей интерес”, — говорит Саммуль.

Ингрид Ветка, руководитель учебной работы колледжа, видит среди учащихся две основные группы иностранных студентов: во-первых, это студенты из русскоязычных стран, для которых завершение учебной программы позволит выйти на рынок труда Европейского Союза, и во-вторых, это студенты западных стран, которые не могут получить языковой подготовки необходимого уровня у себя на родине, чтобы квалифицироваться в качестве преподавателей русского языка.

По словам Ингрид Ветка, учебная программа также предлагает возможности для учащихся родом из Эстонии. ”В первую очередь для студентов, у которых русский является родным языком, так как в Эстонии существует довольно мало возможностей получить высшее образование на русском языке. Для тех студентов, которые хотят после окончания обучения работать в эстонских школах и получить эстонскую педагогическую квалификацию, мы также можем предложить дополнительные платные курсы: интенсивную программу изучения эстонского языка, а затем базовый модуль подготовки учителей на эстонском языке”, — говорит Ветка.