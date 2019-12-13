Нарвский колледж приглашает на два семинара по спецпедагогике

Семинары пройдут 16 и 17 января 2020 года. Объём каждого семинара — 8 академических часов. Стоимость участия: 60 евро за каждый семинар. Желающие могут зарегистрироваться как на один из них, так и на оба. Учебная работа будет проходить на русском языке.

Курс из двух семинаров проведет Оксана Приходько — заведующая кафедрой логопедии, директор института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор. Все обучение будет проходить с использованием многочисленных авторских презентационных и видеоматериалов.

Читайте подробнее о семинарах ”Современные технологии логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья” и ”Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений познавательного и речевого развития у детей раннего и дошкольного возраста” на сайте Нарвского колледжа.