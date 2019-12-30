Нарвские власти должны вернуть министерству сэкономленные деньги
Городская управа Нарвы за счет госсредств обновила пешеходные переходы на проспектах Кангеласте и Выйду и на Кренгольмской улице, сэкономив в результате проведенного тендера почти 32 000 евро. Министерство просит вернуть ему сэкономленные деньги, передает rus.err.ee.
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