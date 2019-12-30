30.12.2019, 18:16

Нарвские власти должны вернуть министерству сэкономленные деньги


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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Городская управа Нарвы за счет госсредств обновила пешеходные переходы на проспектах Кангеласте и Выйду и на Кренгольмской улице, сэкономив в результате проведенного тендера почти 32 000 евро. Министерство просит вернуть ему сэкономленные деньги, передает rus.err.ee.

Канцлер министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман напомнил горуправе, что средства были целевыми и использовать их на других объектах нельзя.

"Неиспользованные средства необходимо вернуть министерству. Просим вас перевести оставшуюся сумму в течение 14 дней с момента получения письма", - говорится в письме канцлера министерства.

Общая стоимость работ составила 454 000 евро.

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