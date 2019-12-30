Нарвские власти должны вернуть министерству сэкономленные деньги

Канцлер министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман напомнил горуправе, что средства были целевыми и использовать их на других объектах нельзя.

"Неиспользованные средства необходимо вернуть министерству. Просим вас перевести оставшуюся сумму в течение 14 дней с момента получения письма", - говорится в письме канцлера министерства.

Общая стоимость работ составила 454 000 евро.