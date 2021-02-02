Нарвские семейные врачи не готовы вакцинировать от коронавируса пожилых

В Нарве вакцинировать пожилое население хотят далеко не все семейные врачи: медики по разным причинам не готовы брать на себя обязательства, связанные с вакцинацией, пишет rus.err.
"В Нарве мы столкнулись с тем, что не все семейные врачи в восторге от того, что они должны вакцинировать. Они аргументируют это тем, что не смогут сделать прививку, поскольку у медсестер нет соответствующей подготовки и так далее", - прокомментировала ситуацию мэр Нарвы Катри Райк.
Как отметила мэр Нарвы Катри Райк, беспокойство вызывает и тот факт, что довольно много семейных врачей выступают против вакцинации.
"Безответственно призывать людей не вакцинироваться. Если я семейный врач, то не могу заниматься антипропагандой. Разумеется, мы держим руку на пульсе, чтобы процесс начинался", - считает Райк.
Во вторник городские чиновники встретились с руководством Нарвской больницы и взвесили возможность того, чтобы больница пришла на помощь в процессе вакцинации.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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