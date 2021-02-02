Нарвские семейные врачи не готовы вакцинировать от коронавируса пожилых

"В Нарве мы столкнулись с тем, что не все семейные врачи в восторге от того, что они должны вакцинировать. Они аргументируют это тем, что не смогут сделать прививку, поскольку у медсестер нет соответствующей подготовки и так далее", - прокомментировала ситуацию мэр Нарвы Катри Райк.

Как отметила мэр Нарвы Катри Райк, беспокойство вызывает и тот факт, что довольно много семейных врачей выступают против вакцинации.

"Безответственно призывать людей не вакцинироваться. Если я семейный врач, то не могу заниматься антипропагандой. Разумеется, мы держим руку на пульсе, чтобы процесс начинался", - считает Райк.

Во вторник городские чиновники встретились с руководством Нарвской больницы и взвесили возможность того, чтобы больница пришла на помощь в процессе вакцинации.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!