Нарвские центристы отправят руководству письмо, в котором осудят коалицию с EKRE

”Нам эта коалиция не нравится, обратная связь довольно плохая. И без того у нас в Ида-Вирумаа сейчас не самые хорошие времена. Неразумно создавать такую коалицию”, — сказала лидер нарвских центристов Яна Тоом .

Она сказала, что письмо еще не оформлено, написание текста еще впереди.