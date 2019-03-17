17.03.2019, 11:50

Нарвские центристы отправят руководству письмо, в котором осудят коалицию с EKRE

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rus.delfi.ee
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Arvamusfestival 2017 esimene päev
Arvamusfestival 2017 esimene päevFoto: Hendrik Osula

В ближайшие дни нарвские центристы отправят руководству партии обращение, в котором осудят коалицию с EKRE, сообщает новостной портал ERR.

”Нам эта коалиция не нравится, обратная связь довольно плохая. И без того у нас в Ида-Вирумаа сейчас не самые хорошие времена. Неразумно создавать такую коалицию”, — сказала лидер нарвских центристов Яна Тоом .

Она сказала, что письмо еще не оформлено, написание текста еще впереди.

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