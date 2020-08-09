Нарвская теннисистка Полина Раменская выбирает между Эстонией и Америкой

На прошедшем в июле 100-м юбилейном ”взрослом” чемпионате Эстонии по теннису нарвитянка Полина Раменская заняла 3 призовое место в парном разряде. Это большое, и далеко не единственное достижение 17-летней спортсменки, пишет Виру Проспект.
Полина Раменская — уроженка Нарвы, учится в Пяхклимяэской гимназии, с 1 сентября пойдет в 12 класс. Большим теннисом занимается уже 14 лет, то есть взяла ракетку в руки, едва научившись твердо стоять на ногах. Около шести лет Полина тренируется в Силламяэ, у специалиста из Йыхви Олега Белехова, и все ее достижения — результат работы с этим тренером. Почему Силламяэ? Причина проста — там есть хорошие открытые корты.
Спортивных достижений у Полины для ее возраста немало. Начнем с того, что она пять раз была чемпионкой Эстонии в своем возрасте. И самым первым своим достижением считает именно чемпионство в категории до 14 лет.
Почему это не на слуху? Дело в том, что в теннисе она предпочитает играть в парном разряде, а он в спортивных репортажах и хрониках отходит на второй план.
- Мне больше нравится игра в паре, — говорит Полина, — нравится быстрый теннис, ”экшн”. Это совершенно другой теннис, другая игра, другая тактика.
- А с кем в паре играешь?
-Постоянного партнера у меня нет. Да для меня и не столь важен партнер, с которым играю в паре. Могу с любым. Я командный игрок, легко подстраиваюсь под партнера. Играю и в одиночном, но там ”как пойдет”. В паре у меня больше и желания, и умения.
Несмотря на то, что занимается Полина в Силламяэ с тренером из Йыхви, выступает она за нарвский клуб Rajel. Это, можно сказать, ее личный, семейный клуб, ведь его в свое время, заметив способности девочки, открыли ее родители. Приглашают и в другие клубы, в Таллинн, в ТC2000, и Полина будет тренироваться там. Это большая теннисная школа в Роккальмаре, которая, по мнению Полины, дает больше возможностей для развития. Ее там знают с детства, и с этим клубом нарвская теннисистка уже ездила на сборы в Америку и Испанию.
Примеров переходов спортсменов в другие клубы, выступлений за другую страну немало. Но Полина настроена патриотично: я родилась в Эстонии, я гражданка Эстонии, это моя страна, хочу выступать только под ее флагом.
Сейчас, из-за пандемии, турниров нет, рейтинг остановился. Но по текущим результатам Полина Раменская в Эстонии — шестая в возрасте до 18 лет, и планирует в этом сезоне войти в ТОР-5, по ”женщинам” — 14, а в общемировом рейтинге у нее номер 1666.
Первые свои международные очки Полина взяла на ”пятнадцатитысячнике”. Есть и другие международные достижения. Не раз доходила в паре до финала и полуфинала престижных турниров. Кто есть кто
Тренировки, турниры, разъезды — это тяжело и для взрослого. А как с этим справляется ребенок, которому нужно учиться, и, желательно, хорошо?
- Всё спокойно и стабильно, — говорит Полина. Но не скрывает, что было сложно. — Когда мне было 10-11 лет, по выходным меня возили на тренировки в Таллинн, возвращались в воскресенье в ночь, и надо было делать уроки. А в понедельник в школу…
Конечно, сейчас Полине помогают родители. Во всех планах — морально, физически, финансово, организационно.
И учится Полина хорошо, в отличие от многих молодых спортсменов, которые, почувствовав успех, на школу ”забивают”.
- Мне мама когда-то сказала: а вдруг травма, а вдруг?… Должна быть база знаний, подушка безопасности. И я стараюсь. Кстати, спорт в этом помогает — целеустремленность, нацеленность на успех, всё это нужно и в учебе. Хочешь добиться хорошего результата — должен больше работать.
А что дальше? Ведь остался последний, выпускной класс.
- Выбор стоит между Таллинном и Америкой, — сомневается Полина. — У меня хороший английский, я верю в себя, я смогу учиться и там.
Почему Штаты? Дело в том, что в своих спортивных достижениях Полина Раменская достигла такого уровня, когда американские университеты предлагают бесплатное обучение, при условии, что студент продолжит занятия спортом и будет выступать именно за этот университет. Конечно, спортсмен должен при этом показывать результаты, хороший рейтинг. Не всё так просто. Учиться и быть ”в топе” — не каждому по силам. Но Полина в себе уверена.
В какой области она хотела бы продолжить образование? Девушка думает о маркетинге и рекламе, но не исключает и тренерскую работу, тем более что это у нее получается. Сейчас, например, она помогает заниматься азами тенниса и малышам, и более взрослым ребятам. Берут у нее уроки и взрослые, для себя, для удовольствия.
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