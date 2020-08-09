Нарвская теннисистка Полина Раменская выбирает между Эстонией и Америкой

Полина Раменская — уроженка Нарвы, учится в Пяхклимяэской гимназии, с 1 сентября пойдет в 12 класс. Большим теннисом занимается уже 14 лет, то есть взяла ракетку в руки, едва научившись твердо стоять на ногах. Около шести лет Полина тренируется в Силламяэ, у специалиста из Йыхви Олега Белехова, и все ее достижения — результат работы с этим тренером. Почему Силламяэ? Причина проста — там есть хорошие открытые корты.

Спортивных достижений у Полины для ее возраста немало. Начнем с того, что она пять раз была чемпионкой Эстонии в своем возрасте. И самым первым своим достижением считает именно чемпионство в категории до 14 лет.

Почему это не на слуху? Дело в том, что в теннисе она предпочитает играть в парном разряде, а он в спортивных репортажах и хрониках отходит на второй план.

- Мне больше нравится игра в паре, — говорит Полина, — нравится быстрый теннис, ”экшн”. Это совершенно другой теннис, другая игра, другая тактика.

- А с кем в паре играешь?

-Постоянного партнера у меня нет. Да для меня и не столь важен партнер, с которым играю в паре. Могу с любым. Я командный игрок, легко подстраиваюсь под партнера. Играю и в одиночном, но там ”как пойдет”. В паре у меня больше и желания, и умения.

Несмотря на то, что занимается Полина в Силламяэ с тренером из Йыхви, выступает она за нарвский клуб Rajel. Это, можно сказать, ее личный, семейный клуб, ведь его в свое время, заметив способности девочки, открыли ее родители. Приглашают и в другие клубы, в Таллинн, в ТC2000, и Полина будет тренироваться там. Это большая теннисная школа в Роккальмаре, которая, по мнению Полины, дает больше возможностей для развития. Ее там знают с детства, и с этим клубом нарвская теннисистка уже ездила на сборы в Америку и Испанию.

Примеров переходов спортсменов в другие клубы, выступлений за другую страну немало. Но Полина настроена патриотично: я родилась в Эстонии, я гражданка Эстонии, это моя страна, хочу выступать только под ее флагом.

Сейчас, из-за пандемии, турниров нет, рейтинг остановился. Но по текущим результатам Полина Раменская в Эстонии — шестая в возрасте до 18 лет, и планирует в этом сезоне войти в ТОР-5, по ”женщинам” — 14, а в общемировом рейтинге у нее номер 1666.

Первые свои международные очки Полина взяла на ”пятнадцатитысячнике”. Есть и другие международные достижения. Не раз доходила в паре до финала и полуфинала престижных турниров. Кто есть кто