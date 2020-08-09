Нарвская теннисистка Полина Раменская выбирает между Эстонией и Америкой

Тренировки, турниры, разъезды — это тяжело и для взрослого. А как с этим справляется ребенок, которому нужно учиться, и, желательно, хорошо?
- Всё спокойно и стабильно, — говорит Полина. Но не скрывает, что было сложно. — Когда мне было 10-11 лет, по выходным меня возили на тренировки в Таллинн, возвращались в воскресенье в ночь, и надо было делать уроки. А в понедельник в школу…
Конечно, сейчас Полине помогают родители. Во всех планах — морально, физически, финансово, организационно.
И учится Полина хорошо, в отличие от многих молодых спортсменов, которые, почувствовав успех, на школу ”забивают”.
- Мне мама когда-то сказала: а вдруг травма, а вдруг?… Должна быть база знаний, подушка безопасности. И я стараюсь. Кстати, спорт в этом помогает — целеустремленность, нацеленность на успех, всё это нужно и в учебе. Хочешь добиться хорошего результата — должен больше работать.
А что дальше? Ведь остался последний, выпускной класс.
- Выбор стоит между Таллинном и Америкой, — сомневается Полина. — У меня хороший английский, я верю в себя, я смогу учиться и там.
Почему Штаты? Дело в том, что в своих спортивных достижениях Полина Раменская достигла такого уровня, когда американские университеты предлагают бесплатное обучение, при условии, что студент продолжит занятия спортом и будет выступать именно за этот университет. Конечно, спортсмен должен при этом показывать результаты, хороший рейтинг. Не всё так просто. Учиться и быть ”в топе” — не каждому по силам. Но Полина в себе уверена.
В какой области она хотела бы продолжить образование? Девушка думает о маркетинге и рекламе, но не исключает и тренерскую работу, тем более что это у нее получается. Сейчас, например, она помогает заниматься азами тенниса и малышам, и более взрослым ребятам. Берут у нее уроки и взрослые, для себя, для удовольствия.
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