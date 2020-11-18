18.11.2020, 19:05

Нарвская больница временно приостанавливает плановое лечение


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Tartu kliinikumi sünnitusosakond
Tartu kliinikumi sünnitusosakondFoto: Argo Ingver

Учитывая рост заболевания коронавирусной инфекцией в Нарве, руководство городской больницы приняло решение временно приостановить плановое лечение в хирургической клинике, пишет rus.err.

"Хирургическая клиника дней на 10, может, чуть больше, не будет заниматься плановыми больными. Экстренные операции будут делаться, а вот плановые, например, грыжа или варикоз, отложат на всякий случай, чтобы не подвергать риску пациентов", — говорит главврач Нарвской больницы Олев Силланд.

Больница намерена оповестить всех плановых пациентов о переносе дат запланированных операций. Как отметил Силланд, это решение вызвано текущей ситуацией с уровнем заболеваемости в городе.

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