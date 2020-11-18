Нарвская больница временно приостанавливает плановое лечение
Учитывая рост заболевания коронавирусной инфекцией в Нарве, руководство городской больницы приняло решение временно приостановить плановое лечение в хирургической клинике, пишет rus.err.
Учитывая рост заболевания коронавирусной инфекцией в Нарве, руководство городской больницы приняло решение временно приостановить плановое лечение в хирургической клинике, пишет rus.err.
"Хирургическая клиника дней на 10, может, чуть больше, не будет заниматься плановыми больными. Экстренные операции будут делаться, а вот плановые, например, грыжа или варикоз, отложат на всякий случай, чтобы не подвергать риску пациентов", — говорит главврач Нарвской больницы Олев Силланд.
Больница намерена оповестить всех плановых пациентов о переносе дат запланированных операций. Как отметил Силланд, это решение вызвано текущей ситуацией с уровнем заболеваемости в городе.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Похоронила с коляской: мать намеренно гуляла с мертвым ребенком
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
От чего умер знаменитый Роман Виктюк