Нарве и не снилось: спецотдел мэрии из пяти человек, 800 волонтеров и экспертов, 560 000 евро. Судьба Столицы культуры-2024 решена?

Конечно, не факт, что даже с привлечением вышеупомянутых фирм нарвская заявка вышла бы конкурентоспособной. Однако те способы и приемы, которыми пользуются господин Воронов и его сотоварищи, чтобы не делать примерно ничего и при этом еще и сэкономить в бюджете средства на собственную пропаганду (муниципальную газету и поддержку всяческих НКО, связанных с фракцией Kodulinn Narva), вызывают у многих нарвитян бессильный скрежет зубовный.

Впрочем, как говорится, даже один шанс на миллион — это все-таки шанс, и кто знает, может быть у властной коалиции в Нарве есть мощные козыри в рукаве. Как бы то ни было, давайте узнаем, как идет подготовка к подаче финальной заявки на титул Культурной столицы Европы-2024 в Тарту.

Для начала рекомендуем сравнить две веб-страницы, которые можно считать витринами подготовки городов к борьбе за титул Столицы Культуры.

Тарту и Нарва - уже становятся более-менее понятной серьезность намерений городов. Но в наши дни "нарисовать" можно любой красоты веб-сайт.

Так что заглянем за эту ”витрину”. В этом нам поможет руководитель проекта ”Тарту — культурная столица Европы-2024” Эрни Каск.

"Есть ли у вас есть план, мистер Фикс?!"



Эри Каск (ЭК): В команде, которая непосредственно занимается подготовкой к баллотированию Тарту на титул Культурной столицы Европы-2024, работают 5 человек, двое из которых ранее являлись служащими тартуской горуправы. Этот коллектив действует как независимое подразделение в подчинении у отдела культуры мэрии, и его задачей как раз является ежедневная деятельность, посвященная подготовке заявки и баллотированию. Однако свой вклад в продолжающееся составление финальной заявки вносят в общем около 100 человек: наряду с коллегами из горуправы, это также волонтеры из университета, творческих организаций, частей города, прессы и сферы рекламы.

Для достижения по возможности лучшего результата к созданию данного проекта были также привлечены эксперты из европейских городов, успешно справившихся с подобной задачей в предыдущие годы (Столицы культуры Европы в 2008-м и 2010-м гг — Ливерпуль (Англия) и регион Эссен/Рур (ФРГ)).

По имеющимся у нас данным, город Тарту выделил на эту деятельность гораздо более значительные суммы, нежели власти Нарвы. Каковы они и есть ли в Тарту намерения привлечь частных спонсоров?

ЭК: Бюджет предварительного раунда равнялся 189 000 евро, а на этот год, то есть на баллотирование в финальном раунде, выделено 370 000 евро. Эти суммы базируются на опыте других столиц культуры, и наши бюджеты мы составляли в тесном сотрудничестве с нашими городами-побратимами, которые тоже завоевали этот титул — литовским Каунасом и венгерским Веспремом.

- Спонсоров тоже планируем обязательно привлечь, поскольку сам порядок баллотирования это подразумевает.

С каким еще городами из числа бывших или будущих столиц культуры Европы вы сотрудничаете?

- Мы получили много полезных советов от специалистов из Орхуса (Дания,титул в 2017 г.), Леувардена (Голландия, 2018), Каунаса (2022), Веспрема (2023).

На какой стадии сейчас ваша работа?

- Сейчас мы составляем заявку для финального раунда, которую представим 1 августа жюри Европейских столиц культуры. Это значит, что продолжается весьма насыщенная финальная стадия подготовки, в ходе которой разрабатываются проекты культурной программы, а также стратегии управления, маркетинга и бюджета по воплощению программы в жизнь. Параллельно с этим готовимся к визиту международного жюри в Тарту и защите нашей заявки.

О конкуренте — либо хорошо, либо ничего



Какие чувства у вашей команды вызвали новости из Нарвы — вы скорее довольны, что конкурент выбыл из игры, или наоборот? Можно ли было предвидеть подобную неразбериху?