25.02.2019, 16:10

Нарве и не снилось: спецотдел мэрии из пяти человек, 800 волонтеров и экспертов, 560 000 евро. Судьба Столицы культуры-2024 решена?

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Нарвские власти, либо действуйте, либо честно откажитесь от борьбы
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
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Нарве и не снилось: спецотдел мэрии из пяти человек, 800 волонтеров и экспертов, 560 000 евро. Судьба Столицы культуры-2024 решена?
Изображение: коллаж Delfi

Чем дальше в прошлом остается 2018-й год, тем понятнее становится, что он оказался для Нарвы пиковым с точки зрения внимания и надежд на «светлое будущее». Еще пару месяцев назад многие нарвитяне с воодушевлением говорили о проекте Столицы культуры Европы 2024-го года и рассчитывали, что город станет бороться за этот титул, имея определенные шансы на успех. На сегодня же эти мечты, пожалуй, окончательно утонули в болоте типично нарвских (около)политических интриг и подковерных игр.

"Варяги" тут не надобны


Тарту все делают силами чиновников горуправы, и мы тоже сможем. Сторонняя фирма нам не нужна", — более-менее такими были разъяснения Алексея Воронова, лидера правящей фракции в Нарвском горсобрании, относительно того, почему было решено сократить финансирование составления заявки Нарвы на титул Столицы культуры и отказаться от услуг победителей тендера, фирм Shiftworks и Creativity Lab.

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DELFI решил выяснить, так ли это на самом деле. Мы направили запрос команде организаторов в Тарту. Если коротко, то нет — Алексей Воронов, мягко говоря, был не точен в своих формулировках. В Тарту, как вы убедитесь из интервью, над составлением заявки уже трудятся как специально нанятые специалисты, так и сотни волонтеров и экспертов.

А общий бюджет измеряется сотнями тысяч евро. В Нарве же, напомним, посчитали, что 210 тысяч — слишком много. И оставили 75 тысяч.

Но главное, конечно, в этой истории не деньги. А то отношение, с которым нынешние власти города прямо-таки с упоением стараются ”навесить всех собак” на своих бывших соратников по центристской партии и выставить их виноватыми в том числе и в том, что составление заявки на титул Столицы культуры зашло в тупик.

Конечно, не факт, что даже с привлечением вышеупомянутых фирм нарвская заявка вышла бы конкурентоспособной. Однако те способы и приемы, которыми пользуются господин Воронов и его сотоварищи, чтобы не делать примерно ничего и при этом еще и сэкономить в бюджете средства на собственную пропаганду (муниципальную газету и поддержку всяческих НКО, связанных с фракцией Kodulinn Narva), вызывают у многих нарвитян бессильный скрежет зубовный.

Впрочем, как говорится, даже один шанс на миллион — это все-таки шанс, и кто знает, может быть у властной коалиции в Нарве есть мощные козыри в рукаве. Как бы то ни было, давайте узнаем, как идет подготовка к подаче финальной заявки на титул Культурной столицы Европы-2024 в Тарту.

Для начала рекомендуем сравнить две веб-страницы, которые можно считать витринами подготовки городов к борьбе за титул Столицы Культуры.

Тарту и Нарва - уже становятся более-менее понятной серьезность намерений городов. Но в наши дни "нарисовать" можно любой красоты веб-сайт.

Так что заглянем за эту ”витрину”. В этом нам поможет руководитель проекта ”Тарту — культурная столица Европы-2024” Эрни Каск.

"Есть ли у вас есть план, мистер Фикс?!"


Эри Каск (ЭК): В команде, которая непосредственно занимается подготовкой к баллотированию Тарту на титул Культурной столицы Европы-2024, работают 5 человек, двое из которых ранее являлись служащими тартуской горуправы. Этот коллектив действует как независимое подразделение в подчинении у отдела культуры мэрии, и его задачей как раз является ежедневная деятельность, посвященная подготовке заявки и баллотированию. Однако свой вклад в продолжающееся составление финальной заявки вносят в общем около 100 человек: наряду с коллегами из горуправы, это также волонтеры из университета, творческих организаций, частей города, прессы и сферы рекламы.

ТОП

Для достижения по возможности лучшего результата к созданию данного проекта были также привлечены эксперты из европейских городов, успешно справившихся с подобной задачей в предыдущие годы (Столицы культуры Европы в 2008-м и 2010-м гг — Ливерпуль (Англия) и регион Эссен/Рур (ФРГ)).

По имеющимся у нас данным, город Тарту выделил на эту деятельность гораздо более значительные суммы, нежели власти Нарвы. Каковы они и есть ли в Тарту намерения привлечь частных спонсоров?

ЭК: Бюджет предварительного раунда равнялся 189 000 евро, а на этот год, то есть на баллотирование в финальном раунде, выделено 370 000 евро. Эти суммы базируются на опыте других столиц культуры, и наши бюджеты мы составляли в тесном сотрудничестве с нашими городами-побратимами, которые тоже завоевали этот титул — литовским Каунасом и венгерским Веспремом.

- Спонсоров тоже планируем обязательно привлечь, поскольку сам порядок баллотирования это подразумевает.

С каким еще городами из числа бывших или будущих столиц культуры Европы вы сотрудничаете?

- Мы получили много полезных советов от специалистов из Орхуса (Дания,титул в 2017 г.), Леувардена (Голландия, 2018), Каунаса (2022), Веспрема (2023).

На какой стадии сейчас ваша работа?

- Сейчас мы составляем заявку для финального раунда, которую представим 1 августа жюри Европейских столиц культуры. Это значит, что продолжается весьма насыщенная финальная стадия подготовки, в ходе которой разрабатываются проекты культурной программы, а также стратегии управления, маркетинга и бюджета по воплощению программы в жизнь. Параллельно с этим готовимся к визиту международного жюри в Тарту и защите нашей заявки.

О конкуренте — либо хорошо, либо ничего


Какие чувства у вашей команды вызвали новости из Нарвы — вы скорее довольны, что конкурент выбыл из игры, или наоборот? Можно ли было предвидеть подобную неразбериху?

- По нашей оценке, конкурент еще не выключен из игры. На сегодня Нарва вместе и наравне с Тарту претендует на получение титула Столицы культуры Европы в 2024 году, и наша команда продолжает работу согласно разработанному нами плану. Сильный и продуманный план очень важен для успеха процесса. Обладателя титула Столицы культуры определит международное жюри после посещения города, знакомства с заявкой и ее защиты на последней неделе августа.

По вашему мнению, у Нарвы еще есть возможность составить к 1-му августа нормальный рабочий план? Что бы вы посоветовали коллегам из Нарвы, если они решат также обойтись лишь силами сотрудников отделов городской управы?

- Проекту Столиц культуры Европы более 30 лет, в течение которых случались всяческие ситуации. Мы желаем нашему конкуренту удачи.

В какой мере были в этот проект вовлечены жители города Тарту?

- На предыдущем этапе свой вклад внесли свыше 600 человек из города, Южной Эстонии, европейских партнерских организаций. На сегодня это число перевалило уже за 800 человек. Готовящуюся заявку на финальный раунд отбора помогают составлять около 100 человек. Все для того, чтобы у Тарту и 19-ти местных самоуправлений Южной Эстонии появилась возможность к 1-му августа представить на суд жюри максимально лучшую программу.


От редакции:

Вместе с более чем тысячей жителей Нарвы и Северо-Востока, а также других регионов Эстонии, оставивших свои подписи под петицией движений MyNarva2024, мы надеемся, что и руководство Нарвы попробует ”встрепенуться” от спячки и приступит-таки к разработке своей финальной заявки не на словах, а на деле.

Либо честно и прямо заявит, что по тем или иным причинам отказывается от борьбы, а не будет юлить и выкручиваться, сваливая все на политических оппонентов.

Как говорится, лучше позорный конец, чем позор без конца…

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