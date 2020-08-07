Нарушивших правила самоизоляции украинцев могут выслать из Эстонии

Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что за нарушение требований самоизоляции и за работу во время самоизоляции возможно применить различные санкции, например, выслать из страны, назначить работодателю штраф в размере до 32 000 евро или возбудить уголовное дело.

”Департамент полиции и погранохраны возбудил административное производство с целью признания недействительными оснований, на которых нарушившие условия самоизоляции и ходившие на работу украинские рабочие находятся в Эстонии”, — сообщил заместитель гендиректора департамента Эгерт Беличев.

”Мы изучим случаи и исходя из этого решим, какими будут дальнейшие шаги. В случае, если основания для нахождения этих людей в стране будут признаны недействительными, то они будут должны покинуть Эстонию”, — добавил он.

”Когда речь идет о сотнях человек, может случится всякое, к сожалению. Но все это не меняет суть: в Эстонии людей, которые хотели бы работать на ферме, нет. И поскольку их нет, то нужна временная рабочая сила”, — прокомментировал председатель совета одной из крупнейших сельскохозяйственных фирм страны Estonia OÜ Яанус Марранди.

"К нам на этом самолете тоже приехал один человек. Он прилежно соблюдал карантин. Жил в хорошей двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Проверяли ли его и если да, то как, я не знаю”, — добавил Марранди.

Тартуский земледелец Удо Юриадо говорит, что сейчас у него украинцев нет, но ситуация в целом странная. ”У меня возникает вопрос, почему они поверяют сельскохозяйственный сектор, а тех, кто приезжает через клининговые компании, на стройку и прочее вообще не берут в расчет”, — удвиляется он.

Член правления аграрно-промышленной палаты Вахур Тыниссоо говорит, что важно определить, что понимается под нарушением. ”Во время чрезвычайного положения, когда действовали очень строгие ограничения, тоже не запрещалось гулять в одиночку на улице, ходить в лес или совершать оздоровительную пробежку. Нарушение возникало тогда, когда ты контактировал другими людьми”, — отметил Тыниссоо.

К настоящему моменту ни одной жалобы от самих украинцев, работодателей или местных жителей не поступало.