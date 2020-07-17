Нарушителям карантина грозит штраф вплоть до 9600 евро

При нарушений ограничений на передвижение наказание может выражаться в сумме до 9600 евро. Сумма пугающая, но она не относится к обычному приезжему из стран риска. Эта санкция действует в случае, когда лицо отправлено на карантин и нарушает его режим.

Если лицу определен более мягкий вариант, который Министерство иностранных дел называет самоизоляцией, то при нарушении данного режима Департамент может назначить штраф в размере до 800 евро.

В случае первого нарушения с человеком поначалу беседуют, выясняют обстоятельства нарушения и объясняют необходимость ограничений. В зависимости от ситуации принимается решение: поместить нарушителя на карантин или оштрафовать на сумму до 800 евро. А может быть оставить проступок без наказания.

Санкция в размере до 9600 евро накладывается в случае, когда лицо нарушило обязанности, накладываемые карантином.

"Целью Департамента здоровья не является наказание людей, а прежде всего пресечение распространения опасных инфекций. Поэтому объясняем человеку важность соблюдать ограничения. Так как жители Эстонии понимают необходимость ограничений и соблюдают их, то пока еще не было надобности применять штрафы", - пояснил начальник коммуникационного отдела Департамента здоровья Симмо Саар.

В вопросе контроля соблюдения ограничений на передвижение Департамент здоровья сотрудничает с полицией и пограничниками. Производство в случае подозрения на нарушения самоизоляции или карантина ведет сам Департамент здоровья.

Кто должен соблюдать самоизоляцию?

Правительство одобрило открытие границ Эстонии 1 июня для лиц, прибывающих из европейских государств. В Эстонию могут въезжать лица без симптомов заболевания из стран-членов Европейского Союза и государств Шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Если в стране, откуда лицо прибыло в Эстонию, относительное число зараженных коронавирусом превышает 16, то лицо обязано пройти самоизоляцию. Таким образом, требование самоизоляции не применяется, если в стране, откуда прибыло лицо, в течение последних 14 дней было зарегистрировано не более 16 случаев заражения коронавирусом на каждые 100 000 жителей. Если же в стране, откуда лицо прибыло в Эстонию, доля зараженных превышает этот показатель, то лицо должно пройти двухнедельный самоизоляция в Эстонии. На сайте МИД (https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele) каждую пятницу список этих стран обновляется (обновленный список начинает действовать с понедельника).