19.06.2020, 18:45

Народных гуляний по случаю Иванова дня в Таллинне не будет. Как провести праздничную неделю?


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Inimesteta vanalinn
Inimesteta vanalinnFoto: Jaanus Lensment

Несмотря на то, что эпидемия коронавирусной инфекции наложила отпечаток и на лето, народные гуляния по случаю в этом году не состоятся, Таллинн подготовил множество вариантов для проведения праздничной недели.

Мероприятиями по случаю Иванова дня порадует Эстонский музей под открытым небом, где 23 июня состоится ”Цифровой Иванов день”. Таллиннский городской музей приглашает 25 июня на прогулку по Старому городу, в ходе которой можно будет ознакомиться с историческими местами и зданиями.

Вечером 24 июня в квартале Ротерманни можно будет насладиться ужином под аккомпанемент красивой музыки, а 26 июня — принять участие в ”Призрачном походе” по Старому городу. Зоопарк открыт каждый день. К сожалению, в связи с большим интересом публики, проводимые там вечерами традиционные туры распроданы.

Сделать праздничные дни насыщенными помогут и центры посещений, например, познавательный центр ”Энергия” (закрыт только 24 июня), а также музеи ”Леннусадам” и ”Толстая Маргарита”. Посетителей ждут и Таллиннский ботанический сад, Таллиннская телебашня (закрыта только 23.06), а также колокольня Таллиннской епископской Домской церкви, с которой открывается прекрасный вид на Таллинн.

Стоит посетить и фабрику открытий PROTO (закрыта только 24.06), научный центр SkyLab в Super Skypark и колесо обозрения Skywheel of Tallinn.

Больше возможностей для увлекательного проведения выходных можно найти здесь и здесь.

С картой Tallinn Card вход в лучшие музеи города бесплатный. Кроме того, карта обеспечивает бесплатный проезд в общественном транспорте Таллинна, многочисленные льготы в различных магазинах и ресторанах, а также 50% скидку на автобусные экскурсии Tallinn City Tour (с картой Tallinn Card PLUS — бесплатно). Приобретенная карточка действует и на двух детей в возрасте до семи лет.

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