Народное голосование определило названия для виадука и туннелей в Хааберсти

Виадук протяжённостью 227 метров и длиной 5 метров построен над первым в Эстонии круговым перекрёстком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могли предлагать свои варианты названия для виадука и пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте теэ. Всего на конкурс было прислано более 700 вариантов названий, которые были связаны с историей Ыйсмяэ и Хааберсти или с различными учреждениями и предприятиями района
Городская комиссия по топонимике, управа района Хааберсти, зоопарк, Saku Suurhall, Музей под открытым небом и центр Рокка аль Маре выбрали по три названия для моста и для двух туннелей, и далее эти варианты были выставлены на народное голосование. 13 декабря в центре Рокка аль Маре прошло торжественное мероприятие, призы получили представившие названия на конкурс.
Главный приз — подарочную карточку центра Рокка аль Маре на 1000 евро, получил автор названия для моста. Авторы названий туннелей получили от Saku Suurhall по 5 входных билетов со свободной датой на на сумму 350 евро, которые можно использовать в течение 2020 года. Также финалисты получили входные билеты от Музея под открытым небом и Таллиннкого зоопарка.
Перекресток Хааберсти был основательно реконструирован, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро. В ходе работ были обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, построены новые тротуары и велодорожки общей протяженностью 2,3 км, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка
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