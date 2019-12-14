Народное голосование определило названия для виадука и туннелей в Хааберсти

”Был организован конкурс, чтобы привлечь местных жителей и действующие в районе предприятия, повысить чувство единства и выбрать те названия, которые будут всем по душе”, — сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги на состоявшемся в торговом центре Рокка аль Маре торжественном мероприятии. ”Рад, что жители активно приняли участие в народном голосовании”.

Для местного бизнеса реконструкция перекрёстка Хааберсти стала долгожданным событием. ”Строительные работы доставили близлежащим предприятиям и их клиентам определённые неудобства. После окончания работ подъезд к предприятиям стал намного удобнее. Хотим быть хорошим партнёром для города и жителей, чтобы окружающая нас городская среда становилась лучше”, — сказала руководитель центра Рокка аль Маре Линда Эйхлер.

Самыми популярными вариантами названия для виадука стали: Rocca al Mare viadukt (265 голоса), Haabersti küür (197 голосов) и Õismäe viadukt (88 голосов). Для туннеля, проходящего под Эхитаяте теэ, голоса распределились следующим образом: Loomaaia tunnel (311 голосов), Rebaseuru tunnel (183 голосов) ja Ilvese tunnel (50 голосов) и для виадука под Палдиским шоссе: Suurhalli tunnel (294 голоса), Karukoopa tunnel (236 голосов) и Sebra tunnel (59 голосов).