14.12.2019, 10:33

Народное голосование определило названия для виадука и туннелей в Хааберсти

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Rekonstrueeritud Haabersti ristmiku avamine
Rekonstrueeritud Haabersti ristmiku avamineFoto: Karin Kaljuläte

Названия для виадука и туннелей для пешеходов выбрали народным голосованием. Для моста выбрано название виадук Рокка аль Маре, туннели будут носить названия Loomaaia tunnel и Suurhalli tunnel.

”Был организован конкурс, чтобы привлечь местных жителей и действующие в районе предприятия, повысить чувство единства и выбрать те названия, которые будут всем по душе”, — сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги на состоявшемся в торговом центре Рокка аль Маре торжественном мероприятии. ”Рад, что жители активно приняли участие в народном голосовании”.

Для местного бизнеса реконструкция перекрёстка Хааберсти стала долгожданным событием. ”Строительные работы доставили близлежащим предприятиям и их клиентам определённые неудобства. После окончания работ подъезд к предприятиям стал намного удобнее. Хотим быть хорошим партнёром для города и жителей, чтобы окружающая нас городская среда становилась лучше”, — сказала руководитель центра Рокка аль Маре Линда Эйхлер.

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Самыми популярными вариантами названия для виадука стали: Rocca al Mare viadukt (265 голоса), Haabersti küür (197 голосов) и Õismäe viadukt (88 голосов). Для туннеля, проходящего под Эхитаяте теэ, голоса распределились следующим образом: Loomaaia tunnel (311 голосов), Rebaseuru tunnel (183 голосов) ja Ilvese tunnel (50 голосов) и для виадука под Палдиским шоссе: Suurhalli tunnel (294 голоса), Karukoopa tunnel (236 голосов) и Sebra tunnel (59 голосов).

Виадук протяжённостью 227 метров и длиной 5 метров построен над первым в Эстонии круговым перекрёстком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могли предлагать свои варианты названия для виадука и пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте теэ. Всего на конкурс было прислано более 700 вариантов названий, которые были связаны с историей Ыйсмяэ и Хааберсти или с различными учреждениями и предприятиями района

Городская комиссия по топонимике, управа района Хааберсти, зоопарк, Saku Suurhall, Музей под открытым небом и центр Рокка аль Маре выбрали по три названия для моста и для двух туннелей, и далее эти варианты были выставлены на народное голосование. 13 декабря в центре Рокка аль Маре прошло торжественное мероприятие, призы получили представившие названия на конкурс.

Главный приз — подарочную карточку центра Рокка аль Маре на 1000 евро, получил автор названия для моста. Авторы названий туннелей получили от Saku Suurhall по 5 входных билетов со свободной датой на на сумму 350 евро, которые можно использовать в течение 2020 года. Также финалисты получили входные билеты от Музея под открытым небом и Таллиннкого зоопарка.

Перекресток Хааберсти был основательно реконструирован, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро. В ходе работ были обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, построены новые тротуары и велодорожки общей протяженностью 2,3 км, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка

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