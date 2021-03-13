Направленная в Финляндию на принудительное тестирование эстонка пожаловалась на полицию, врачей и СМИ в прокуратуру

Прокуратура сообщила, что, скорее всего, попросит дополнительных разъяснений, после чего решит начинать ли предварительное следствие, сообщает Yle Uutiset.
Адвокат женщины Лаури Саареля сказал, что заявление касается также деятельности системы здравоохранения и СМИ. ”Заявление о преступлении касается применения силы со стороны полиции, способа проведения теста и того, кто отдавал распоряжения. Кроме того, ряд изданий и полиция обнародовали изображение предпринимательницы”, — пояснил он.
Более подробная информация не разглашается.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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