Напоминаем! В Таллинне бригада медиков оказывает помощь детям на дому

Услуга бригады домашних визитов позволяет снизить нагрузку на ”скорую помощь” и повысить чувство безопасности родителей.

”Статистика Таллиннской детской больницы и столичной ”скорой” показывает, что более половины обращений не требуют неотложной медицинской помощи, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Однако, к сожалению, получить медицинскую помощь в сжатые сроки не всегда получается. Зачастую семейные врачи не совершают визиты на дом и не ведут прием на выходных. Таким образом, бригада домашних визитов оказывает помощь детям с острыми проблемами со здоровьем, которые, однако, не нуждаются в неотложной медицинской помощи — в ситуации, когда поход к врачу затруднителен, а рекомендаций, полученных по инфотелефону семейных врачей, недостаточно”.

Проект бригады домашних визитов стартовал осенью минувшего года. Поводом для вызова врачей на дом в основном являются острые вирусные заболевания. Наибольшее количество визитов осуществляется к детям в возрасте до 2 лет.

В Таллинне вызвать врача на дом можно по телефону диспетчера Таллиннской скорой помощи 697 1145 по пятницам, субботам и воскресеньям с 12 до 20 часов. Диспетчер выяснит возраст ребенка, место жительства и объективную причину, почему родитель не может явиться с ребенком на прием к врачу. Врач посетит пациента в течение дня, в порядке очереди. Регистрация начинается в 12.00, визиты осуществляются с 14.00 до 22.00.

При сотрудничестве Таллиннской скорой помощи и Таллиннской детской больницы вызовы обслуживает специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или врач общего профиля, а также техник экстренной медицины.

Врач бригады домашних визитов имеет право выписывать рецепты. В период эпидемии коронавирусной инфекции медики во время визита используют полный набор средств защиты, чтобы обезопасить как себя, так и пациента.

Бюджетом Таллинна на текущий год на услугу бригады домашних визитов предусмотрено 100 000 евро.