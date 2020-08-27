Напоминаем! Таллинн выплатит пособия первоклассникам

”Поздравляю всех школьников и их семьи с началом учебного года, а особенно — маленьких таллиннцев, которые в день знаний начинают свой школьный путь, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Все родители понимают, что начало учебного года сопряжено со значительными расходами. Особенно это касается ребенка, впервые переступающего через школьный порог, ведь ему нужно купить все — начиная от пенала и карандашей, и заканчивая ранцем и спортивной формой. Со своей стороны, город хочет оказать поддержку семьям и тем самым снизить их финансовую нагрузку”.

Пособие на ранец (ранее называлось пособием на ребенка, впервые идущего в школу) могут получить дети, чьим местом жительства является Таллинн, и которые числятся в списке учеников таллиннской школы.

Вице-мэр отметила, что если ранее действовал порядок, согласно которому ребенок и один из его родителей должны были являться жителями Таллинна по меньшей мере на протяжении года до поступления в школу, то теперь это условие смягчили.

”Теперь достаточно того, чтобы ребенок и родитель являлись жителями Таллинна по меньшей мере с 1 января года, когда ребенок приступает к получению основного образования”, — уточнила Бешкина.

Родителю, проживающему с ребенком по одному адресу, для получения пособия следует подать ходатайство. Это можно сделать через среду электронного обслуживания Таллинна taotlen.tallinn.ee, где представлена и информация о ходатайстве. Для подачи ходатайства через электронное обслуживание нужно, чтобы данные в регистре народонаселения соответствовали условиям получения пособия. Ходатайство можно подать и в социальном отделе по месту жительства. Ходатайства можно подавать в период с 12 сентября по 30 ноября.

Пособие на ранец, размер которого составляет 320 евро, выплачивается в двух частях. Первая половина суммы (160 евро) выплачивается в течение 30 дней с момента подачи ходатайства, а вторую выплату семья получит в июне следующего года, если к тому моменту по-прежнему будут соблюдены все требования для получения пособия.